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雅婷、志豪OUT！新世代取名最愛22字 「沐」超容易撞名

聯合新聞網／ 綜合報導
近期有網友整理出現代爸媽為孩子取名，最常用的22個熱門字，其中「沐」字特別受到青睞。示意圖／Ingimage
近期有網友整理出現代爸媽為孩子取名，最常用的22個熱門字，其中「沐」字特別受到青睞。示意圖／Ingimage

每個年代都有屬於當時流行的「菜市場名」，像是淑芬、雅婷、志豪等，在過去一度相當常見。近期有網友整理出現代爸媽為孩子取名時，最常用的22個熱門字，其中「沐」字特別受到青睞，不少家長看到秒點頭，直呼：「我家小孩名字也有用到！」

一名網友近日在Threads上發文詢問：「為什麼這一代小孩的名字，這麼多人用『沐』？」立刻釣出大量共鳴。有內行人笑說，現在小孩的名字根本是「字詞排列組合」，像是沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙等22字，只要輪流搭配，幾乎能湊齊一整班學生。

其他人也笑說，「看來是同一區算命老師的口袋名單」、「懷孕時名字就取好了，結果報完戶口才發現，這是龍年的菜市場名」、「兒子也是『沐』，但五年前就取好了，沒想到現在一堆」、「不管哪種算命，說缺水的一定會出現沐、澄」。

也有網友表示，其實姓名學跟年運、命理學有關，從五行流轉的角度來看，這十年間「沐」這類水屬性的字變得流行，與大運的變化有關。東方命理裡面有類似年運的東西，從八運（2004～2023）到九運（2024～2043） 的轉變來分析，八運屬於「艮土」，五行屬性偏向山地之土，代表穩重、沉靜、變革。土會剋水，因此這20年內，水行能量相對較弱，特別是在八運的後半期，很多命理師會建議在名字中補充「水」來平衡命理。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

Threads 命理師 菜市場名 龍年

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