電費凍漲還是被罵爆！網酸「只為應付大罷免」 股民樂喊：錢進雲豹

原認為台電在虧損超過4000億元、政府撥補又遭立院封殺，電價上漲恐難避免，但電價審議委員會拍板，考量國際關稅變化與地緣政治風險，可能引發國際經濟及物價波動隱憂，決議4月起電價不調漲，引發網友熱議。有網友笑稱「雲豹發大財！」也有人認為，電費凍漲只是為了應付罷免行動罷了。

經濟部說明，2022至2024年國際燃料價格大幅上漲波動，各國大幅調漲電價並推升物價，例如2024年法國住宅及工業電價累計調幅分別達47%與65%、韓國分別調高49%與106%，我國為照顧民生、穩定物價，及維持產業競爭力，採取和緩電價調整策略，由台電公司先吸收部分國際燃料成本漲勢，致使2024年底累虧來到4229億元。審議會建議，請經濟部全力爭取立法院支持撥補台電的預算，以健全台電財務及未來穩定經營。

爆料公社轉貼新聞引發熱議，網友留言「所以在野黨如果不撥補台電的話，就是不想穩定物價，不顧百姓死活，只是政黨鬥爭，如果在野黨同意給1000億，反正錢都到手，再罵一下在野黨，之前亂刪預算，阻礙政府運作，癱瘓政府，一石二鳥真是高招」、「凍漲個屁，一堆早就先漲價了！補助你個毛，圖利的政策要全民買單！除了拉雞只有更拉雞」、「今年不漲明年漲，錯誤的政策之下凍漲能撐多久」。

不少人認為凍漲與罷免行動有關，留言「遲早會漲的啦！現在只是為了罷免演演戲而已」、「喔，為了大罷免」、「罷免完就漲了」、「大罷免選舉前凍漲」、「罷免結束馬上漲」。還有人點名在台電虧損的狀態下雲豹能源將因此受惠，留言「雲豹發大財」、「不管來自漲價或是撥補，目的唯有：錢進雲豹門」、「錢進雲豹」。

經濟部長郭智輝24日曾表示，台電跟雲豹能源買電微乎其微，對雲豹能源股價影響力有限。