快訊

音響喇叭墊材怎麼選？網推「IKEA砧板」意外變神物 網曝原因：超實用

獸醫也看傻！2歲緬因貓尾巴46.99公分 刷新「世界最長貓咪尾巴」紀錄

余答應之後又出事…《甄嬛傳》這妃子被爆賣假包！鐵粉哭：別害下架看不到

電費凍漲還是被罵爆！網酸「只為應付大罷免」 股民樂喊：錢進雲豹

聯合新聞網／ 綜合報導
台電長年虧損。圖／聯合報系資料照片
台電長年虧損。圖／聯合報系資料照片

原認為台電在虧損超過4000億元、政府撥補又遭立院封殺，電價上漲恐難避免，但電價審議委員會拍板，考量國際關稅變化與地緣政治風險，可能引發國際經濟及物價波動隱憂，決議4月起電價不調漲，引發網友熱議。有網友笑稱「雲豹發大財！」也有人認為，電費凍漲只是為了應付罷免行動罷了。

經濟部說明，2022至2024年國際燃料價格大幅上漲波動，各國大幅調漲電價並推升物價，例如2024年法國住宅及工業電價累計調幅分別達47%與65%、韓國分別調高49%與106%，我國為照顧民生、穩定物價，及維持產業競爭力，採取和緩電價調整策略，由台電公司先吸收部分國際燃料成本漲勢，致使2024年底累虧來到4229億元。審議會建議，請經濟部全力爭取立法院支持撥補台電的預算，以健全台電財務及未來穩定經營。

爆料公社轉貼新聞引發熱議，網友留言「所以在野黨如果不撥補台電的話，就是不想穩定物價，不顧百姓死活，只是政黨鬥爭，如果在野黨同意給1000億，反正錢都到手，再罵一下在野黨，之前亂刪預算，阻礙政府運作，癱瘓政府，一石二鳥真是高招」、「凍漲個屁，一堆早就先漲價了！補助你個毛，圖利的政策要全民買單！除了拉雞只有更拉雞」、「今年不漲明年漲，錯誤的政策之下凍漲能撐多久」。

不少人認為凍漲與罷免行動有關，留言「遲早會漲的啦！現在只是為了罷免演演戲而已」、「喔，為了大罷免」、「罷免完就漲了」、「大罷免選舉前凍漲」、「罷免結束馬上漲」。還有人點名在台電虧損的狀態下雲豹能源將因此受惠，留言「雲豹發大財」、「不管來自漲價或是撥補，目的唯有：錢進雲豹門」、「錢進雲豹」。

經濟部長郭智輝24日曾表示，台電跟雲豹能源買電微乎其微，對雲豹能源股價影響力有限。

爆料公社 罷免 調漲 電價

延伸閱讀

4星座常「小病忍成大病」！金牛能拖就拖、他們強撐不肯求助

日公寓電梯多1顆「神秘按鈕」 內行揭用途：非常體貼的設計

報名白沙屯媽祖進香排爆！不是跟著走就好？拱天宮：名字會燒進香火爐

國二生遭性侵228次無人知？親職講師：創意私房設3陷阱 孩子說不出口

相關新聞

電費凍漲還是被罵爆！網酸「只為應付大罷免」 股民樂喊：錢進雲豹

原認為台電在虧損超過4000億元、政府撥補又遭立院封殺，電價上漲恐難避免，但電價審議委員會拍板，考量國際關稅變化與地緣政治風險，可能引發國際經濟及物價波動隱憂，決議4月起電價不調漲，引發網友熱議。有網友笑稱「雲豹發大財！」也有人認為，電費凍漲只是為了應付罷免行動罷了。

罰單沒寫原因…她上網求助以為是詐騙 結局曝光全網傻眼

近年詐騙猖獗，不少民眾都相當機警，處處提防詐騙手段。一名網友分享，近期收到一張罰單，但上面卻沒寫裁罰原因，讓她上網求助「是否為詐騙？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

泰國曼谷地震狂搖！台人卻在26樓蹲馬桶 從容觀察：2國人最冷靜

緬甸於3月28日下午發生規模8.2強震，震度強到連鄰近的泰國，都發生大樓崩塌。對此，一名旅泰的台灣人分享，地震當下自己剛好在上大號，後來慢慢走下樓，才發現都已經沒有人。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

8.2強震引發大逃難！台人在曼谷商場大吼1句 全場乖乖聽話

緬甸於3月28日下午發生規模8.2強震，就連鄰近的泰國也感受到劇烈搖晃。對此，旅泰的台灣人分享，地震當下正好在6樓的商場，立刻用破英文大吼，要其他人「不要跑！找掩護的牆壁」，一旁的香港人聽到他們來自台灣後，立刻乖乖照做。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

一早吃什麼才不容易胖？ 這2樣最多人點名：很健康

早餐是一天活力的來源，而台灣人的早餐比起外國還來得更加豐盛且多樣。有一名女網友好奇大家早餐都吃什麼，吃哪些東西比較不容易胖，貼文引起討論，其中蛋和黑咖啡最多人推薦。

兒時零嘴！她分享1果實讚「好吃」 內行人提醒：綠色有毒不要碰

野外常常能發現一些植物的果實，有些可以吃有些不能吃，如果不小心誤食可能會危害健康。有一名女網友在臉書分享一種小果實，有深紫色、綠色兩種顏色，不少內行人一眼就明白這是龍葵的果實，但也提醒綠色的有毒，千萬不能吃。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。