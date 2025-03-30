見騎士亂吐檳榔汁怒檢舉 他獲720元獎金眾人嗨：竟然有錢拿

台灣部分民眾公德心不足，經常在馬路上「亂吐檳榔汁」，不只影響觀感及毀壞市容，對於環境也有很大的傷害。有網友近日舉報騎士亂吐檳榔汁，他笑稱「罰2400元又要上課」，其他人卻注意到一個亮點，原來檢舉路人亂吐檳榔汁可領檢舉獎金720元，大讚「水喔！賺起來」。

依廢棄物清理法第27條第1款規定，隨地亂吐痰者，將會依同法第50條第3款處1,200元罰鍰；隨地吐檳榔汁渣者，除依同法第50條第3款處2,400元罰鍰外，依同法第50條之1規定，應接受4小時之戒檳班講習。

一名網友在爆料公社發文表示，他近日檢舉一名機車騎士亂吐檳榔渣，對方遭罰2400元外，還得接受戒檳班講習。他也貼出「個人獎金發放明細表」，對方在去（2024）年10/29違規亂吐檳榔渣，並於今年2/7完成罰款繳納，原PO則可領取720元的檢舉獎金。

其他人紛紛留言，「檢舉這種的就對了，環保局才有錢賺啊」、「我也要買行車記錄器了，亂丟煙蒂、亂吐痰和檳榔超沒公德心的」、「沒水準真的欠罰」、「檢舉這種就對了」、「吃檳榔沒問題，但可以不要亂吐嗎？真的很噁心」、「擤鼻涕的可以開罰嗎？真的很不衛生！那種不用衛生紙，直接往地上噴那種」、「檢舉這種絕對沒有人有意見」。

不少人把注意力放在獎金上，留言「這一天抓三個，日收輕鬆破二千」、「這個竟然還有獎金」、「跟在大車後面應該可以賺不少」、「謝謝你檢舉，讓這種底層的人得到社會教育，新春獎金賺起來，愛護環境『檢』起來」、「如果你將居住地南移，我相信你會是世界首富」。