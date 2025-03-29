罰單沒寫原因…她上網求助以為是詐騙 結局曝光全網傻眼

近年詐騙猖獗，不少民眾都相當機警，處處提防詐騙手段。一名網友分享，近期收到一張罰單，但上面卻沒寫裁罰原因，讓她上網求助「是否為詐騙？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「緊張！這是真的還是詐騙」為題，指出近期收到一張罰單，雖然格式和一般罰單相同，但「案由」卻只寫「台北市公園管理自治條例」，讓她驚覺是否是詐騙？便上網求助發問「請問有專家看的出來這是真的罰單嗎？」。

貼文一出後，不少網友都建議「有防範意識很好，妳的下一步是要學會如何查證」、「法務部行政執行署台北分署，02－25216555，直接打電話去問吧，看起來不像詐騙；妳是不是有在公園亂停車，02－27258186，這支電話是延平河濱公園的」、「讚喔，有防範意識就對了。接下來就是致電詢問，切記不要打文件上面窗口電話。要上網到官方網站查詢窗口電話後再打，避免掉入陷阱」、「要記得繳清，不要以為當詐騙直接丟掉，移送機關都附給妳了，不至於是詐騙」。

對此，原PO也回應，查證後是自己去年有罰單未繳納，才會收到新的罰單，讓不少網友看傻，紛紛回應「看這篇終於知道，為什麼之前在國稅局時，三不五時就被說以為我是詐騙」、「就妳罰單沒繳被強制執行，妳不知道妳被開單？」、「罰單沒繳還以為是詐騙，不要搞笑了好嗎？」。