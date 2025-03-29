泰國曼谷地震狂搖！台人卻在26樓蹲馬桶 從容觀察：2國人最冷靜

緬甸於3月28日下午發生規模8.2強震，震度強到連鄰近的泰國，都發生大樓崩塌。對此，一名旅泰的台灣人分享，地震當下自己剛好在上大號，後來慢慢走下樓，才發現都已經沒有人。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名台灣網友在社群平台「Threads」表示，他住在泰國曼谷26樓的飯店，地震當下剛好在廁所上大號，後來才聽到廣播開始疏散人群，他也慢慢走下樓，但卻發現都已經沒人了，直言「泰國人是真的很怕地震，最從容的大概是日本人和台灣人」。

貼文一出後，不少網友都表示「就算不是台灣人，當你住在台灣久了，也會變得從容」、「泰國地震發生頻率極低，有地震一定手忙腳亂、雞飛狗走，日本跟台灣每年都震都已經習慣了」、「台灣人跟日本人的從容，大概是我們的建築防震太好了」、「有沒有一個想法，為什麼離開台灣還要遇到地震？」、「不是泰國很怕地震，是台灣人震到太無感，泰國從來就沒有地震，這次一震嚇死一堆泰國人」。

不過，也有不少網友勸告「泰國建築沒有防震，跟日本台灣不同，是真的很危險，要趕快到安全的地方」、「你也應該要怕才對，泰國建築大多沒有防震，危機意識要有」、「我的天啊！我看好幾篇貼文裡面的台灣人都不怕，你們都是在知道泰國建築物不防震的前提下展現不怕的樣子，還是天真的以為用台灣經驗可以應對泰國地震？」。