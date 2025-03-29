8.2強震引發大逃難！台人在曼谷商場大吼1句 全場乖乖聽話

緬甸於3月28日下午發生規模8.2強震，就連鄰近的泰國也感受到劇烈搖晃。對此，旅泰的台灣人分享，地震當下正好在6樓的商場，立刻用破英文大吼，要其他人「不要跑！找掩護的牆壁」，一旁的香港人聽到他們來自台灣後，立刻乖乖照做。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名台灣網友在社群平台「Threads」表示，發生強震當下，和朋友在central world 6樓的美食街，感受到地震時，泰國人都飛奔跑出商場，只有他們在位置上，確認座位在牆邊並保護頭部後，用破英文大聲喊「不要跑！找掩護的牆壁」。

這名網友進一步指出，本來一旁的香港人也想跟著跑，聽到他們喊「我們是台灣人！」後，瞬間就安靜下來，乖乖照著他們的話做，讓他直言「果然台灣=地震專家」。

貼文一出後，有不少網友認為泰國建築物防震能力低，不適合比照台灣遇到地震的處理方式，紛紛表示「傻傻的你們，把泰國建築物的耐震度拿來跟台灣比」、「我也在曼谷，在台灣可以躲在桌子下，但是曼谷可以嗎」、「又來一個自我感覺良好的台灣人」、「要確欸？地震不跑，整棟大樓倒下會被壓死」、「泰國建築結構跟台灣不太一樣，不耐震，因為泰國那幾乎沒地震」。

不過，也有多數網友認為不跑是對的，紛紛回應「其實我覺得當下不應該跑才是正確的」、「如果今天你都知道當地的建築物不安全了，就更不應該跑，你應該在原地找遮蔽物，如果直接跑，高機率活不下來」、「雖然泰國的大樓防震係數令人存疑，可是當下先趴下掩護還是比較適當，在奔跑的過程中很有可能被掉落的東西砸死」、「當下要找掩護是正確的，等不搖了再拿東西護頭部跑到空曠處」。

依內政部消防署消防防災館宣導，地震發生的時候最重要的就是保護頭部、頸部避免受傷，應立即採「趴下、掩護、穩住」的動作。若人在室內，應優先保護自己，千萬不要慌亂逃出戶外，可就近躲進如桌下等掩蔽物，「附近有牆壁也可以朝牆角靠攏再趴下保護頭頸部，但請注意牆壁上頭是否剛好有潛在危險掉落物」。