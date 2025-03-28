兒時零嘴！她分享1果實讚「好吃」 內行人提醒：綠色有毒不要碰

野外常常能發現一些植物的果實，有些可以吃有些不能吃，如果不小心誤食可能會危害健康。有一名女網友在臉書分享一種小果實，有深紫色、綠色兩種顏色，不少內行人一眼就明白這是龍葵的果實，但也提醒綠色的有毒，千萬不能吃。

從原PO在臉書「家常菜」分享的照片看到，一株植物上長了好幾顆果實，而盤子中也有摘下來綠色、深紫色兩種顏色的小果實，原PO吃過後也大讚「黑甜仔好吃喔」。

貼文引起不少討論，有內行人一眼就認出這是龍葵的果實，「它的名字龍葵，南部都說『黑甜仔』」、「整株全部都是寶哦」、「龍葵的籽甘甜、好吃，葉子還可以煮排骨稀飯，但要沒開白色的花然後结柴色的果，這樣葉子才不會太老」、「我小時候的味道」、「哇！60年前小時候小水果」、「我童年的水果陪我長大，是很健康又好吃的有機水果」、「兒時的零嘴」、「葉子煮粥加蝦米肉絲，好吃」、「葉子可以煮湯，小時候我媽常煮，果實我覺得不好吃」

還有人提醒綠色的果實有毒，千萬不能吃，「綠的不行吃喔，紫才可以」、「要注意，綠色未成熟的果實不能吃，會中毒喔」。根據《農業知識入口網》敘述，龍葵果實為球形漿果，未成熟果實為綠色，因含有龍葵苷、龍葵鹼、甾類生物鹼而不可食用，這些生物鹼是由葡萄糖殘基、茄啶所組成的弱鹼性糖苷。尤其是生鮮葉片、未成熟果實，吃多了會造成身體不適，當果實成熟後，由綠色轉為紫黑色，就可以採食。