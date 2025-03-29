「信我是秦始皇」是什麼梗？家寧回應引網友狂刷這句 源自名人詐騙

近日不少引發台灣社會議論的話題，包括網紅孫生性騷擾一審有罪、比特犬連續跳出車窗咬傷騎士，還有網紅家寧與Andy老師千萬財務糾紛，都能看到有網友在相關討論串下留言，「信XXX還是信我是秦始皇」，這類回應往往吸引不少人按讚。其實「信我是秦始皇」已成為社群中特定情境留言區，必定會出現的嘲諷流行語，源頭則與名人詐騙簡訊有關，一起認識這個網路梗從何而來，經常被使用在哪些情況下吧！

名人詐騙要錢理由超扯有人信？網總結「我，秦始皇，打錢」成迷因

近年來社群平台充斥許多假冒名人的投資詐騙，受害者不勝其數，成為台灣打詐重點項目，相較這類使用誘人話術讓人上當的手段，中國數年前流行的詐騙簡訊，卻是用名人身分編寫超扯的要錢理由，誘使受害者上當匯款。其中一則廣傳內容是「詐騙集團自稱秦始皇轉世，需要募款重建帝國，只要匯錢給他，受害者就能在事成後獲得榮華富貴」，詐團之所以把內容寫得很假，是為了過濾聰明人。

這類詐騙內容氾濫後，中國一名網友分享自己回覆詐騙集團的簡訊，他自稱是秦始皇也需要錢，用相同格式來嘲諷對方，這張截圖之後竄紅，最後被簡化為「我，秦始皇，打錢」，成為2017年開始流行的網路梗。這段迷因後續被網友延伸使用，只要碰到難以相信，聽起來就像在胡扯的事情，就會有人在留言區下寫到「你信這件事，還是信我是秦始皇」，描述這件事比超瞎詐騙簡訊還要讓人無法相信。

「信我是秦始皇」去年下旬開始被廣用 網友用其諷刺家寧各種行為

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

2023年「信我是秦始皇」文體陸續出現在網路社群，當時有網友詢問大家，對於淡出歌壇3年多的金曲歌后林憶蓮，是否還有復出可能進行投票，題目就訂為「你們相信我是秦始皇？還是相信林憶蓮會復出？」結果高達97%網友選擇相信原PO是秦始皇。荒謬結果讓林憶蓮同年12月開辦個人官方IG，首PO系列貼文跟著寫下「好久不見，時光飛逝，是我，還記得嗎？我是林憶蓮，不是始皇帝」，除了呼應這個網路流行梗，也為復出預做準備。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀測「信我是秦始皇」近一年網路聲量趨勢，總共累積聲量5,980筆，約在去年下旬開始每日穩定破10筆，可看出這個流行語逐漸被網友廣泛使用。最高峰則出現在11月26日，單日聲量326筆，以台灣客製化筆電品牌喜傑獅的優惠爭議引發最多關注。

當天喜傑獅粉專發文，指出因官網被駭癱瘓，才讓客戶無法使用「歡慶中華隊12強奪冠1讚折1元」優惠活動下訂自家商品，活動也因網站被駭直接結束。然而該文發布前，喜傑獅就因不斷調整活動內容，企圖不認帳的舉動遭網友砲轟，信用破產再自稱被駭已無法說服大眾，緊跟時事的《卡提諾狂新聞》粉專更製作梗圖嘲諷，寫下「你們信他們被駭客攻擊，還是信我是秦始皇#喜傑一空」，PO文吸引萬人按讚，不少網友跟進開酸，「吾皇萬歲萬萬歲」、「始皇帝你好！」、「我才是秦始皇linepay 我50，我封你做兵馬大元帥」、「這年頭秦始皇的繁殖速度有點快啊」。

近期「信我是秦始皇」聲量再度升高，則與多件新聞當事人有關，包括網紅孫生性騷擾被判有罪喊冤、藝人王大陸不會開特斯拉車門氣到烙人打司機、咬人比特犬飼主說狗是自己開車窗去咬騎士，這些說法都讓網友難以置信，因而留下這句話。

3月18日聲量衝到224筆，是網紅家寧當天正式回應前男友Andy老師，有關指控她與家人開公司，聯手奪走眾量級YouTube頻道經營權與絕大多數收益一事，家寧委託律師發聲明，表示自己不清楚公司經營狀況與頻道實際收益，和Andy一樣是領相同月薪5.5萬元的員工，然而這時她已人設崩壞無法獲得網友信任，不少人使用秦始皇梗開酸，「你信這聲明還是信我是秦始皇」、「大家相信我是秦始皇還是相信他和Andy老師領一樣薪水」、「你要相信家寧跟他媽沒掛鉤，還是相信我是秦始皇？」「信+0也有要求看財報還是信我是秦始皇」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年03月24日至2025年03月23日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『信我是秦始皇』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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