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她想用快煮壺又怕耗電 台電提醒使用「4不」：省電也安全

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在租屋處用快煮壺，但又怕功率太大會耗電。 示意圖／ingimage
原PO在租屋處用快煮壺，但又怕功率太大會耗電。 示意圖／ingimage

多數租屋族的電費計算方式，都是由房東自己制定，通常是一度5元、6元不等來收費，因此租客就得特別小心用電，以免荷包失血。有一名女網友透露想在租屋處用快煮壺，但擔心功率太大很耗電，所以想請大家給一些意見參考。

原PO在Dcard發文表示，因為媽媽續約電信方案，因此獲贈電子鍋、咖啡機、快煮壺，前兩個放在家裡用，而快煮壺家人用不太到，因此她想帶回台北租屋處使用。她說平時喝水都買瓶裝水，如果要喝熱的，就得用卡式爐加熱燒水，因此才考慮要帶快煮壺回租屋處。

原PO指出這台快煮壺容量有1.5L，一天煮一次水就夠她喝，但因為自己很少用電器，只有基本的吹風機和除濕機，偶爾開個暖氣，再加上電費是一度6元去算的，所以很擔心快煮壺的功率太大會很耗電，對此她想請大家給一些經驗和意見。

貼文引起不少討論，「要注意電壓問題！我之前用快煮壺用到跳電」、「不要用延長線」、「我是買6000ml桶水+快煮壺，比買600ml的還划算，省下來的錢差不多就煮水的電費，還能丟茶包進去煮熱茶」、「快煮壺不太吃電，冰箱跟電暖器才是真正的吃電怪獸」、「我是裝淨水器，可以拉線直接裝在水龍頭上」、「租屋處沒有冷熱飲水機超麻煩的，我連一般常溫水都是買一整箱礦泉水，扛到六樓有夠痛苦，現在找房子一定優先選有飲水機的」。

台電曾在臉書粉絲團提醒使用快煮壺要注意「4不」，不可弄濕底座及壺底、不可先通電再加水、避免使用延長線、不使用時要拔插頭。

台電 租屋 電費

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