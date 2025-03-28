神秘機台進駐全聯「4/2啟用」 顧客傻眼：以後買菜變1小時

寶可夢不只小朋友喜歡，大人也深受著迷，不少超商、遊樂場所都可以看到遊藝機台前擠滿了玩家對戰，如今就連全聯超市也要引進。有網友發現寶可夢的機台已經進駐全聯，還用大的透明塑膠袋包覆起來，不少家長看了都直呼「以後去全聯不能帶孩子了」。

有一名網友在臉書「我愛全聯-好物老實說」PO出照片，一台全新的寶可夢機台用透明塑膠套起來，上面還貼著一張大大的宣傳廣告單，寫著「2025年4月2日正式上市」，讓原PO笑說「有些全聯要擺寶可夢機台了，媽媽買菜、孩子排隊」。

不少家長看了差點崩潰，「不要這樣搞媽媽了吧」、「有事嗎？買個菜十分鐘的事情，演變變成一小時」、「昨天在南崁六福路的全聯也有看到，不過還好我兒子（小一）不跟我去全聯的，只有小時候愛跟」、「以前：媽媽要去全聯，以後：媽媽要去菜市場」、「連全聯也滲透了」、「菜都買完了，孩子還不回家怎麼辦」、「以後去全聯不能帶孩子了」、「噢不，又要擠得水洩不通了」。

這台由SEGA台灣所代理的後續機種《寶可夢明耀之星》即將在4/2全台同步上市，全聯也加入此波機台設置行列，導入全台北、中、南、東100間門市。