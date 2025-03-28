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ATM存錢「螢幕金額多400元」 內行曝銀行處理方式：別太高興

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO到ATM存款，卻發現螢幕顯示的金額和自己存入的數目不一樣。 示意圖／ingimage
原PO到ATM存款，卻發現螢幕顯示的金額和自己存入的數目不一樣。 示意圖／ingimage

ATM（自動提款機）的設置非常普及，除了各金融機構，超商、捷運站等人潮多的地方也看得到，也讓許多人存、提款增添便利性。有一名女網友日前使用ATM存款時，竟發現螢幕上顯示的金額比自己存的金額還多，讓她嚇了一跳。

這名女網友在Dcard發文表示，日前她利用ATM存款，當時放了兩張1000元、一張100元、一張500元，總共2600元進去，沒想到螢幕顯示金額竟然是3000元，比存的還多了400元，讓她很傻眼，不知道是自己眼花還是電腦搞錯了。

原PO第一次遇到這種情況，直呼「我終於相信機器會算錯錢」，她說以前看新聞報導有人存錢金額不對，覺得不太可能，沒想到這次是自己遇到這種情況，也才相信真的會發生。

貼文引起熱議，不少人也分享類似的經驗，「之前我存10000，結果最後數字是11300」、「之前我也有遇過，我要存錢，它把多的錢吐出來給我，只是好像多吐了一張，也不知道是不是我原本有算錯」、「我曾經存錢金額少了2萬5，查了三次都跟我說無誤，很幹」、「我還遇過存的錢，整個被ATM都被吃掉的」、「真的會算錯！有一次我去存錢，存進去之後少了8千，但打幾通電話再等幾天就可以解決了。本來我不會每次存錢都算過，經過這次後，每次先算完才存」。

還有內行人透露銀行的處理方式，「等清點鈔匣的時候，發現金額不對，行員會覺得很煩，然後找到是誰的錢，把帳算清楚而已」、「對銀行來說ATM多錢少錢都很靠北，要調機器log檔和監視器確認是哪個人在搞事，還不見得聯絡得到人，聯絡不到帳就得掛在那，然後持續聯繫」、「銀行會打給你的，放心，我遇過類似的事」、「不用高興得太早，不是妳的錢一定會跟妳追回來。提款機卸下來之後是會核對金額的，有多有少一定都知道，會去挖出來是誰的帳戶」。

ATM

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