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起飛前多久到機場較保險？ 過來人曝最佳時間：國內外有差

聯合新聞網／ 綜合報導
常出國的人建議在國內最好提前2小時到機場，國外則是抓3小時比較保險。圖／AI生成
常出國的人建議在國內最好提前2小時到機場，國外則是抓3小時比較保險。圖／AI生成

不少人都會規畫假期出國旅遊，但因為還要托運行李、安檢、過關等程序，因此通常會提前好幾個小時到機場。有網友認為上述這些動作也花不了多少時間，為何一堆人都呼籲要提前3小時到機場等候。有過來人就建議在國內最好提早2小時抵達，國外的話則是提前3小時比較保險。

原PO在PTT發文，他以桃園機場為例，如果搭的是早上8點飛機，7：40到登機門就可以了，為何要提早3小時，也就是5點就到機場？他估算掛行李抓10分鐘左右，安檢10分鐘、過關10分鐘，如果用自動通關還更快，頂多再抓個上廁所的時間，通通弄完5：40分入關，結果一堆店沒開，難道免稅店要逛2小時嗎？

原PO不解為什麼不是提前1.5小時到機場，半小時搞定掛行李和入關，然後不逛免稅店，直接往登機門移動就好了，貼文一出也引起眾人熱議。

眾人一面倒吐槽，「報到不用排，安檢不用排，到登機門都不用走路嗎？」、「因為你不知道會不會哪個環節讓你大排長龍」、「早上機場一堆人接送要下車，航廈車道也會小卡一下」、「預計3小時前到，是把前面交通可能會有狀況加進去的」、「認真回，不是每個人都熟機場動線，3小時是任何意外的緩衝，熟悉路線又能確定安檢不卡的話，當然壓線都是各自的選擇」、「你永遠不知道會發生什麼事，你覺得都不會有問題，想要提早70分鐘到也可以啊」。

還有網友建議在國內機場抓2小時、國外3小時比較好，「國內2小時差不多，國外我才會抓3小時」、「2.28連假前搭過8:00飛福岡的，其實是差不多2小時前到就行」、「個人是真還沒遇過得3小時前到的，基本都標準2小時前」、「桃園機場還好，疫情後不少國外大型機場都很擠，3小時並不久」、「飛美國建議3.5小時前，4小時前最保險，畢竟美國線安檢很龜毛」、「你要不要試看看仁川機場？3小時都不夠」。

桃園機場 機場 自動通關

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