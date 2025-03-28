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北市1商圈不行了？他曝最慘時倒30多家店 招租半年沒人要

聯合新聞網／ 綜合報導
新冠疫情期間，台北市公館商圈許多店家關門停業，門口掛上租售看板。聯合報系資料照片／記者陳柏亨攝影
新冠疫情期間，台北市公館商圈許多店家關門停業，門口掛上租售看板。聯合報系資料照片／記者陳柏亨攝影

公館商圈是台北市知名的老商圈，鄰近台灣大學、台灣科技大學、師範大學公館校區，因而成為提供市民和學生「食衣住行育樂」機能性完善的購物商圈，但曾幾何時，公館商圈也逐漸凋零。有網友就透露新冠疫情期間，他觀察到商圈裡就倒了30幾家店，即使疫情過後仍有店面閒置，讓他看了不勝唏噓。

這名網友在PTT發文表示，疫情期間每天搭車通勤，路過公館商圈時好奇數了數究竟倒了幾家店，從新生南路、羅斯福路路口到基隆路口，大概有30多家，到現在疫情過後，零零總總空的店面可能還有十來間。他還說有一間店面至今還掛著「禮儀社即將開幕」的布條，猜測可能是都更沒有談好。

原PO還觀察到台電大樓那邊有兩塊已經在都更了，感嘆這些房東與其撐著，不如早點都更換個新氣象，但他也認為如今的公館商圈變得很清幽，「至少新生南路騎Ubike還蠻舒服的」。

貼文引起熱議，「真的，自從車輪餅倒了以後，我就拒絕去那邊吃東西了」、「那邊一堆店八點多就收了，現在放著也沒房租啊，NET那間空幾年了，星巴克那間也有空半年了吧」、「想想以前我還在大世紀戲院看機器戰警2，以前那邊真的是熱鬧」、「以前學生可以養起商區，現在學生都有車，叫外送也很方便，誰還吃學校周邊的食物」、「都市型態改變，大家比較喜歡逛商場、徒步區」、「政府對高漲的租金只會用補貼，且不當一回事，還會繼續倒下去的」。

即使公館商圈被外界認為有沒落跡象，但店面租金仍非常的高，據《經濟日報》報導，永慶房屋根據實價資料，統計捷運站周邊店面租金，盤點2024年十大最貴捷運站，其中公館站店面平均單坪租金近5,000元居冠。

公館商圈 台灣大學 店面租金 新冠肺炎

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