被大媽插隊不敢吭聲…正義男救援開罵！她自責：禮貌好無能

面對無禮的人，有禮貌反而會吃虧。一名女網友在Dcard抒發心情，近日排隊時被一位大媽插隊，友善提醒反而被嗆，不擅反擊的原PO無奈妥協，對方卻還不忘補槍「對嘛，本來就我先來的」。好在排後方的男生看不下去幫腔，大媽才摸摸鼻子去排隊，這場面讓她忍不住感嘆「我覺得自己的禮貌，好無能」。

原PO透露當時在排隊買東西，發現有位大媽排錯方向，她好意提醒，大媽卻直接站到她前面。原PO不滿表示這樣是插隊要往後排，對方竟理直氣壯回嗆自己先來的，無奈的她只好解釋排隊方向就是這邊，而且也是自己先來的。她坦言當下的自己很無能為力，即使委屈又不想再爭辯。

沒想到自己的妥協還換來對方嗆聲，讓位後大媽得寸進尺的喊自己是對的。這時後方一位男生突然開罵，問大媽難道以為排在後面的人都看不見她的惡行，並大吼「往後排啦」，欺善怕惡的大媽才走到隊伍最後。而原PO事後越想越委屈，「對於自己的禮貌感到無能」。

貼文曝光後不少人提醒「聽得懂人話的人才能講禮貌」、「這社會如果不學會堅定自己的立場以及捍衛自己的權益的話，不只有可能危害自己，也可能間接影響了其他人」、「有禮貌不是錯，不要為了沒水準的人消耗自己」、「妳禮貌不是妳的錯，不該檢討自己，有些人聽不懂人話沒辦法」、「面對不要臉的人最好的辦法就是用不要臉的辦法對付他啊」。

也有不少過來人共鳴，「遇到這種惡霸也不知道怎麼辦」、「我以前也是這樣，還會習慣性跟人說不好意思」、「前陣子也遇過類似被插隊的事，但結果是我退讓，讓給對方」、「台灣人真的很喜歡插隊跟不懂的排隊，而且不分男女老少，只能說在台灣越禮貌的人越吃虧」、「幸好有人幫忙說話，不要覺得是自己的問題！妳說出來好勇敢」。