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捷運擁擠「背包往前揹有用嗎？」 網解答引共鳴：後揹像野豬

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友認為，捷運擁擠時後背包改為手提或前揹都會影響到他人，標語應該改為「後背包請改為舉在頭上」，引起不少熱議。示意圖／聯合報系資料照
有網友認為，捷運擁擠時後背包改為手提或前揹都會影響到他人，標語應該改為「後背包請改為舉在頭上」，引起不少熱議。示意圖／聯合報系資料照

在上下班的尖峰時間，不管是捷運、火車還是公車都人滿為患，車廂相當擁擠。對此，北捷特別設計2張「跳跳卡」，提醒乘客「勿當門神，請往車廂內部移動」、「後背包請改為手提或前揹」。有網友看到後認為，改為手提或前揹都會影響到他人，標語應該改為「後背包請改為舉在頭上」，引起不少熱議。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，他看到捷運上的跳跳卡寫著「後背包請改為手提或前揹」，但擁擠的時候，後背包不管手提、前揹或後揹都沒差別，因為都會影響到別人，「除非舉在頭上」。他並認為，不擠的時候，後背包改為手提或前揹沒意義，所以標語應該改成「後背包請改為舉在頭上」。

有網友則解答，後背包要手提或揹前面的原因，「胸前的空間本來就會有一定的私人空間，所以前揹本來就佔用相對較少的公共空間，更不用說手提了，佔的是下半身的餘裕空間」、「前揹的重點是背包放在視野內，比較不容易撞到人」、「後揹的老是轉身時東撞西撞，撞到人都還不知道，像隻野豬一樣，在人群裡面亂衝撞還不自知」、「揹在胸前比背在身後的好處更多，舉在頭上就沒辦法滑手機，手也很酸，很不方便」、「意義在於後腦勺沒有眼睛，看不到背包撞了多少人」。

北捷 捷運 標語 車廂

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