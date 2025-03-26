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5樣平民美食要220元他傻眼 網幽默喊：有試過貧民美食嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友驚呼平民美食漲價到很貴，不少人提出不同看法。示意圖／ingimage
一名網友驚呼平民美食漲價到很貴，不少人提出不同看法。示意圖／ingimage

現在萬物齊漲，許多平價小吃價格也有所調整。日前有位網友指出，他午餐點了滷肉飯、白菜滷等幾樣餐點，結果老闆算完說要220元，讓他驚呼「平民小吃居然漲到這步田地」。對此，多數網友表示「這個價格算普通」。

一名網友在PTT發文表示，他午餐點了滷肉飯、白菜滷、排骨肉湯、油豆腐、蛋，結果老闆說五樣合計要220元，讓原PO無奈表示，「平民小吃漲到這步田地」。

不少網友也很有感，「現在很貴，一碗滷肉飯50元、陽春麵50元是基本」、「現在食物都越來越貴」、「平民吃不起，你有沒有試過『貧民小吃』？」、「從疫情、戰爭、電價到現在已經漲價很多了，還會繼續漲價吧」、「合理價格我覺得只要150元左右，現在是滿貴的」、「這價格不如去吃小火鍋」、「以現在物價來說，這不算貴吧」、「這樣看起來最多100元，有夠貴」。

但也有人吐槽原PO，「不爽不要吃啊，有人逼你吃嗎？」、「還好不貴吧，鬍鬚張可能更貴」、「這種點法本來就很貴，算一算差不多吧」、「差不多啊，一盤50元很正常」、「大腸麵線都要80元了，你這個點法已經很便宜了吧」、「這樣有很貴嗎？」

根據《經濟日報》報導，經濟部統計處昨（25）日發布2月份的零售業跟餐飲業營業額，分別是3,556億元、828億元，兩者皆轉為負成長，分別年減3.8%、9.2%，而加上1、2月通膨因素，品類消費者物價指數（CPI）年增率為2.13%、外食費為3.16%；扣除物價指數，零售業已年減約1%，顯示通膨已追過零售業營收表現。

小吃 物價 通膨

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