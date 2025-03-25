「澎湖生菜」從滯銷變搶手貨 內行人大推：配胡麻醬最好吃

全聯福利中心提供不少生鮮食材，滿足民眾日常生活需求。一名網友分享，近期在社群上看到冰花的食用心得，但去到全聯都沒買到冰花，不像過去常常滯銷，讓她驚呼「澎湖冰花開始紅了？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「澎湖冰花開始紅了」為題，指出曾在全聯看到很多次澎湖冰花，還好奇問店員是什麼菜？對方透露「幾乎都賣不出去，很少人買」。近期在社群上看到不少人會試驗冰花是不是很脆、也會沾美奶滋吃，結果現在去全聯，也買不到冰花了。

貼文一出後，多數網友都表示「冰花洗乾淨沾胡麻醬超好吃，最喜歡吃梗的部分因為很脆，幸運的是我不用買，幾乎每兩周都會有一大包媽媽自己種的冰花」、「吃起來有點鹹鹹脆脆的」、「我家放蘋果跟媽媽自己種的草莓，最後加凱撒沙拉醬，有夠讚」、「好幾年前吃過，它有個特別的味道，我覺得不難吃也沒特別好吃，一股特別的草味，口感上普普通通，但長相挺特別的，吃完不會想回購」。

此外，也有不少澎湖在地網友分享口感，紛紛回應「澎湖人路過，我覺得蠻好吃的，就是生菜沙拉」、「澎湖冰花賣來台灣很久了，身為澎湖人覺得超難吃，但朋友說加胡麻醬很好吃」、「澎湖人分享個，把它替代沙拉的生菜會很好吃喔」。