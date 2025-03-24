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誰是早餐店最強霸主？ 網推1間：餐點好吃、咖啡強過星巴克

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「Q Burger是不是這幾年最強早餐店」。示意圖／ingimage
一名網友好奇「Q Burger是不是這幾年最強早餐店」。示意圖／ingimage

現在萬物齊漲，許多早餐店價格也不像以前親民。日前有網友指出，連鎖早餐店「Q Burger」裝潢明亮、生意又好，好奇想問「Q Burger是這幾年最強早餐店嗎？」對此，有網友大讚「好吃」，也有人認為價格太高。

一名網友在PTT發文表示，以前連鎖早餐店都是「早安美芝城、弘爺漢堡、美而美、呷尚飽，但這些店隨著時間過去，店內裝潢都老了」，而他認為「Q Burger這幾年開好多間，明亮感、生意又好」，因此好奇發問，「Q Burger是這幾年最強早餐店嗎？」

文章曝光後，有網友大讚「好吃啊」、「餐點多樣，炒泡麵好吃」、「環境是舒服的，漢堡算還不錯」、「雖然比較貴，但餐點跟環境都還不錯」、「其實不看價格，就是最乾淨的早餐店了」、「咖啡超強，贏過星巴克」、「少數會開發票的早餐店，東西真的好吃」、「我家剛開一間，最近有買幾次」。

也有人批評，「這幾年最難吃的早餐店吧」、「剛開業那幾年吃起來還不錯，之後感覺有換供應商，品質大幅下降」、「價格最盤」、「它比一般連鎖早餐貴10%-20%」、「太貴了，這價格我寧願吃麥味登」、「好吃不知道，但是最盤應該沒錯」、「出餐很慢，照APP時間去還要等半小時」、「比較貴又不好吃，不懂紅的點」、「很貴又吃不飽，APP超爛，折價券難用到不行」、「應該是價格最強」、「吃這間不如去麥當勞、摩斯」。

早餐店 漢堡

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