她擔心不生小孩「老了沒人顧」 網點事實：都是看護在顧

台灣少子化問題嚴重，許多年輕人晚婚不生，日前有位女網友表示，她不想生小孩，但媽媽認為「老人要有人陪，如果不生小孩，將來生病躺病床時，誰來陪伴？」對此，其他網友持不同意見，有人認為「可以找朋友揪團住療養院啊」。

原PO在PTT發文表示，她不想生小孩，但媽媽很反對，認為「人老了就要有人陪、分擔日常生活，或者去看醫生時，也是要小孩陪伴。如果人老到要躺在病床上時，還是會希望有人來探望、關心，如果沒有小孩，有誰會來關心妳？」

原PO表示，「我想想也對，但生了萬一孩子不孝怎麼辦？如果不生小孩，將來生病躺床，又有誰來陪？」

文章曝光後，網友持不同看法，「有小孩結果妳躺病床，他們還不來陪妳，不是更慘嗎？」、「我比較想要安樂死，有人照顧我，我也不想躺病床、插管然後灌流質食物」、「養兒防老已經是過時的想法」、「妳有沒有想過，一堆老人有生小孩，但生病了孩子也不在他們身邊」、「說實在的，小孩以後也會想過自己的人生，妳看看自己就好，爸媽生病了，妳會有空每天照顧嗎？」、「去醫院晃一圈看看吧，大多數都是看護在陪」。

也有人認為若要避免老了沒人照顧，可以住安養院或等未來科技進步，「假設是20年後，看護機器人已成熟不貴，就是看護機器人+社工就足夠基本需求」、「只能寄望AI看護機器人，到妳老了商品應該很成熟，不怕沒小孩，或者被看護虐待」、「養兒防老早過時了，人老了都要人陪可是兒女要賺錢、要生活，哪裡有時間陪妳，反而去養老院大家都能一起聊天，共同支持彼此未來生活」、「存錢住高級養護中心+1」、「賺錢的重要性，老了可以花大錢請品質好的看護」。