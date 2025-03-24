封印化妝品...她嘆上班後沒動力打扮 過來人有感：有洗頭就不錯

妳上班前會花時間「化妝」嗎？一名女網友發文，透露以前剛出社會每天都會認真化妝打扮，入職好幾年後，逐漸放下化妝的動力，每天只用霧眉稍微順過染眉膏，潤唇膏稍微擦一下，花不到15分鐘就能出門。對此，許多女網友也深有同感，紛紛表示「有洗頭已經是極限了，別奢求其他」。

一名女網友在Dcard發文，表示以前剛出社會時，每天出門上班前都會認真化妝打扮，無論是防曬、妝前、底妝、眉毛、口紅還是腮紅一應俱全，但入職幾年後，逐漸放下了化妝的動力，加上公司沒有帥哥，上班前僅花15分鐘就能完妝。

原PO分享，現在「粉底液」被她封印了，只有假日出門才會用到，氣墊也容易用不完而乾掉，因此只用防曬的瑰蜜霜打底就好，臉上效果很自然，也能起到防曬效果，足以對抗中午的陽光，提亮效果好，就算熬夜隔天皮膚也不會暗沉。她說自己有霧眉，所以只要順過染眉膏、潤唇膏就可以出門了，花不到15分鐘，文末她也很佩服能每天堅持化妝上班的人。

此文一出，不少女網友深有同感，紛紛表示上班後就不再化妝了，「有洗頭已經是極限了，別奢求其他」、「我有畫眉毛，就已經對工作仁至義盡了」、「只有面試當天化妝，上班直接全素顏」、「工作性質要帶整天口罩，每天都只擦防曬+潤色口紅，還有擦口紅已經是最大的尊重了」、「薪水不值得我浪費化妝品」、「薪水裡不包含我化妝，有去上班就是最大的尊重了」。

但也有人是天天化妝，「我天天化耶，每天漂漂亮亮心情很好，而且不到半小時就可以畫完啦」、「每天都化全妝，主要還是化妝使我一整天心情很好」、「會畫得讓自己看起來乾淨整齊的去上班，但是不一定每一個步驟都畫得很仔細」、「我上班都會畫全妝，主要是化妝讓我開心，畢竟上班對於我來說本來就不是一件快樂的事，打扮得好看愉悅自己，舒壓的一種方式」。