進路易莎吃下午茶…一堆書包書本占滿座位 網提反制法：每次都有效

咖啡店的座位被「占位」如何反制呢？一名女網友發文，稱她本來想去路易莎吃下午茶，卻發現許多人用書包、書本占位，且桌子上很多都沒餐點。對此，網友們紛紛提供反制占位的方式。

一名女網友在Dcard發文，稱她本來打算去路易莎吃下午茶，買完餐點後上樓找座位，卻發現很多讀書、辦公的人用書本書包來「占位」，就連吧台桌都有1個人占2、3個位置的情形，並且很多人桌面上是沒有餐點的，讓原PO質疑他們是否根本「沒消費」就占座。

原PO表示，她每次都是點完餐，拿到餐點後才去找位置的，並不習慣占位的行為，但其他人占位她也沒有辦法，只能去外面公園吃下午茶。同時她也提醒，來咖啡店辦公或讀書的人，不要一個人占多個位置，其他人也需要座位的。

此文一出，不少網友提出反制「占位」的方式，「遇到那種一人占2人或4人座又沒有餐點的，我都直接坐在對面，坐下來後對方就會自己起身離開了，這招從幾年前就一直用到現在，每次都有效」、「只要沒有人坐在位置上，我就會直接把那些雜物推開」。

也有網友認為遇到此情況，「問一下」就可以了，「下次可以問問看，請問這個位置有人坐嗎？正常人應該都會把東西拿起來讓位」、「問一下不就得了，通常要點臉的都會拿開給妳坐」。

也有不少網友批評「占座」是惡習，「這真的是惡習，為什麼要讓包包也坐一個位子，咖啡店幾乎都有置物籃，放在置物籃很難嗎」、「看過二次有人跟占位仔吵起來，越來越多人敢出聲了，要念書就去圖書館或家裡，除非有持續消費才有資格占位」。