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當兵才會成熟？她懷疑爸爸未服役心理素質差 過來人：變的不是個性

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友質疑當兵是否能增強男生的「心理素質」。示意圖，非新聞當事人。 聯合報系資料照
一名女網友質疑當兵是否能增強男生的「心理素質」。示意圖，非新聞當事人。 聯合報系資料照

「當兵」真的會讓男生心理素質變強嗎？一名女網友發文，稱她爸爸沒有當過兵，很容易生氣，遇到挫折容易「呼天喊地」，讓她質疑是否沒當兵沒經歷過挫折，心理素質才會不好？對此，有過來人現身說法，認為「成熟與責任感應該是身為成年人該有的基本素養，而不是靠當兵去改變」。

一名女網友在Dcard發文，表示她的年代男生大多服義務役，普遍認為男生去當兵是理所當然，去當兵可以被「挫挫銳氣」，當完兵後會比較成熟，如果「好手好腳」沒當過兵還會被說是「怪咖」；但到了現代，又覺得去當兵是「浪費時間」，服替代役也是很正常的事。

原PO表示，她的爸爸並沒有當過兵，個性很容易惱羞成怒，打翻一點水就會拍桌大吼，碰到一點不順心的事就會情緒失控，習慣把不順心的事怪在別人身上。原PO質疑，是否跟「沒當兵」有關，沒遭遇過挫折，爸爸心理素質才會那麼糟糕的？對此她詢問網友們的意見。

此文一出，有過來人認為爸爸的情況是「個人問題」，當兵很難改變個性，「妳說的算是妳爸個人的問題，很多人說當兵才能讓男人成熟、有責任感，其實是很悲哀的說法，成熟與責任感應該是身為成年人該有的基本素養，而不是靠當兵去改變什麼」、「身為一個上個月才剛退的，我可以跟妳說，當兵其實很難改變一個人的個性，有的人個性很好，服從性高，那他就是這樣，有的人講話沒有禮貌，個性不好，妳信不信他當完還是如此」。

但也有網友認為，當兵的確可以增強抗壓性，變得更加成熟穩重，「經歷過二年義務役、外加學長學弟制很嚴重的時期，坦白說，自己的感覺上就是抗壓性差很多」、「我確實是覺得當完兵的男生變得比較成熟跟穩重，如果女生當完兵應該也是」。

兵役 義務役

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