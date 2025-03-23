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太久沒清冰箱竟長出「霉花」！ 網驚呼：連實驗室都養不出來

聯合新聞網／ 綜合報導
若冰箱長期處於有利黴菌生長的環境，容易對人體健康造成危害。示意圖／ingimage
若冰箱長期處於有利黴菌生長的環境，容易對人體健康造成危害。示意圖／ingimage

黴菌最喜歡潮濕的環境，尤其是冰箱！隨著開關門時產生的濕氣，聚集在冰箱內部或層板上，便為黴菌提供了最理想的生長環境。有網友從冰箱翻出一碗甜麵醬，上頭竟然長出一朵「黴菌花」，讓他驚訝發文，不少網友看了也直呼：「太可愛！」

一名網友在Dcard上發文，表示自己清冰箱時，翻出了一碗不知道冰了多久的甜麵醬，且上面還發霉長成了一朵「花」的樣子，讓他不禁讚嘆：「太酷了吧！第一次看到發霉長這樣」，同時也煩惱是否該將冰箱重新清洗一遍。

貼文曝光後，不少網友直呼「霉花」實在是太可愛，「那朵花長得也太完整，雖然做為甜麵醬是失敗的，但培養皿是成功的」、「花霉，讀音正確」、「第一眼還以為是一顆水餃」、「這花甚至還有十六摺啊」、「遠看是一朵花，我近看『唉喲喂我的媽』」、「霉花~霉花~幾月開花…」、「好酷！」。

也有人認為若找到相關管道，應該有機會利用「霉花」來賺一筆錢，「聽說有些黴菌是可以賣錢的」、「我覺得你發對地方的話是可以賣錢的，我同學在實驗室都養不出他想要的菌」、「實驗室的研究所會哭喔，他都沒辦法養出來」、「拜託冰箱不要洗，捐給研究所吧！我們的培養皿需要」。

不過，若冰箱長期處於有利黴菌生長的環境，容易對人體健康造成危害，據《元氣網》報導，嫚嫚營養師提醒，食物須使用分裝的方式放入冷藏，若超過一天就該捨棄，且整體應保持7分滿，避免通風不足，也該將生、熟食分開，養成先進先出的習慣，並在食用前將其充分加熱。

另外，每1-3個月也該清潔一次冰箱，利用天然清潔劑，如檸檬水、白醋、小蘇打水等擦拭內部層板，門邊磁條也必需特別留意，以免污垢、灰塵堆積，影響到冰箱密合。

冰箱 黴菌

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