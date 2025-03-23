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酒醉被撿不攔？她心寒好友「看戲不救」 網兩極熱議：擔心多管閒事

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨朋友放任她酒醉被撿，但眾多網友不挺。 示意圖／ingimage
一名女網友抱怨朋友放任她酒醉被撿，但眾多網友不挺。 示意圖／ingimage

喝醉被帶走，好友該不該攔？一名女網友在Dcard發布貼文討論，和好友相約夜店、酒吧喝酒，朋友明知道她有心儀對象，卻放任爛醉的她被別人帶走，心寒的原PO坦言「覺得很無言」，也不知道該怎麼和喜歡的人解釋。

她問大家，「如果去夜店喝酒或去酒吧喝酒，看到朋友要被撿走了會阻止嗎？」爆料自己就是那個被撿走的人，朋友們明知道她有心儀對象，當下還對別人喊「沒關係帶她回家」，更不用說一點也不擔心安全問題，就這樣讓原PO被別人帶走，完全是抱著看戲的心態。

貼文曝光後，網友並不挺原PO，「幾歲的人喝酒不知道節制，被撿走還怪別人，真的活該」、「正常人會阻止，但成年了不是應該知道在外面要保護好自己嗎」、「自己喝到掛被撿走還怪別人？證明了妳酒量差，連交朋友的眼光也奇差無比」、「我也覺得在夜店喝到自己沒意識的人，發生什麼都自找的」。

還有人解釋不會攔下的原因，「我之前阻止過，結果被女的說多管閒事」、「妳自己要喝多的再來怪朋友，說不定朋友以為妳是故意的耶」、「誰知道阻止了會不會反而被妳怪罪，妳去喝到爛醉就是想被撿，她幹嘛多管閒事」、「妳有喜歡的人還跟別人喝成這樣，誰知道妳是不是想玩」。

也有網友強調，「如果是認識的當然要上去救啊」、「說實在，一定會阻止，但是也不能只靠朋友，成年人在外要有保護自己的意識」、「超好的朋友，我一定在喝的時候就警告她」、「我沒辦法看著我朋友被撿，除非有提前跟我說她想被撿」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

夜店

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