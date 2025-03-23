妹子上班午休「打呼還放屁」喊崩潰 過來人安慰：大家會裝不知道

在辦公室打呼怎麼辦？一名女網友在Dcard發文自曝，因為個性容易緊張，導致熟睡時常會打呼。最近在公司午休起床後發現嘴巴很乾，推測應該是因為打呼，可能還放了屁，自己是一個外表精緻的小女生，卻在辦公室打呼又放屁，她越想越崩潰，詢問網友有沒有類似經驗談可以分享。

原PO表示常被誇漂亮，但自己是內向的女生，上班、上學都容易緊張，而且還是緊繃到不能放鬆的程度。近日入職新公司，因為辦公室有午休習慣，這兩週她也都跟著睡著，醒來後發現嘴巴很乾，猜測自己應該有打呼，更羞恥的是隱約覺得自己有放屁，雖然不確定但還是越想越丟臉，坦言非常擔心同事的想法。

貼文曝光後，不少老鳥安慰，「沒問題，大家基於禮儀會默不吭聲，就當沒那回事」、「開始假裝鼻塞流鼻涕，然後堅決屁聲不是自己的」、「其實職場大家很冷漠的，像這樣的意外小插曲很快就會被遺忘，甚至有可能根本沒同事注意到」、「其實過一陣子大家就會忘了，除非是常態」、「不會怎麼樣啦放心，一般來說正常的同事都會裝做不知道這件事」。

也有人分享其他經驗，「以前大學在宿舍交誼廳看電視，有一個不認識的女生躺在沙發睡覺。她看起來超累，睡得超級無敵熟，然後不斷放連環屁」、「高中要小考的話都會很緊張，加上趴睡胃被壓縮到，考試的時候直接不小心放了一個響屁」、「所以我都不午睡，改成滑手機或是去室外散步」、「前陣子才午休睡到放屁…哈哈哈，後來要睡覺之前都會先去廁所逼自己放出來」。