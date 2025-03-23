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浴巾多久洗一次才對？網曝慘痛經驗「醫生說別放這」：當心長疹子

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友好奇提問浴巾應該多久洗一次？ 示意圖／ingimage
一名女網友好奇提問浴巾應該多久洗一次？ 示意圖／ingimage

浴巾多久洗一次？一名女網友在Dcard發起討論，以「大家毛巾浴巾多久洗」為題發文，表示自己的頻率大概是一週洗一次，近日發現朋友們有些是天天洗、有些人居然沒有規律，好奇廣大網友們的情況又是如何。

原PO透露自己洗澡會用到兩條毛巾，使用後平均一週洗一次，平時是放在陽台晾乾，但去朋友家過夜時，看到有人是在浴室晾、看心情洗，另一位是把毛巾擦完放在房間牆邊掛著，也沒有固定洗毛巾的習慣，還有一個朋友是擦完就丟洗衣機，每天洗。

貼文引起網友熱議，「當然直接丟洗衣籃啊，怎麼會有人重複用」、「大概一週洗一次，總共兩條輪流使用」、「我是有洗衣服就順便丟下去滾，不過我小時候住家裡也沒什麼在洗毛巾」、「我大概兩、三個禮拜才會換一次欸，但每次都會放在浴室以外的地方晾乾，也沒有什麼異味」、「跟著大批洗衣服的時間一起洗，廁所每天都會開除濕機除濕，毛巾跟小褲就一起除濕，隔天早上乾了再丟洗衣籃」。

有超狂網友爆料自己每天換兩條，「每天頭髮一條、身體一條，一個禮拜十四條毛巾拿去洗」、「我跟小孩每天各兩條、老公各一條，毛巾富翁。用過的毛巾隔天會臭呀」；還有人提醒要注意毛巾有無細菌滋生「乾的狀態有味道放洗衣機洗，代表很多細菌」、「每3個月換一條，毛巾容易滋生細菌」、「之前可能一週才換一次，身體突然長了很多疹子，去看醫生才說不要把毛巾晾在浴室，也不要只用一條要常換」。

毛巾 浴巾

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