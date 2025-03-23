幾歲才能自己走路上學？ 網曝2重點：難讓人放心

前陣子，林口一名小一女童因與家人錯過，自行從學校返家後，時隔5小時才被發現，當時動員眾多居民幫忙尋找，所幸最後圓滿落幕。就有網友在社群平台上發文，好奇有多少人從小一就自己走路上學，引發討論。

一名網友在PTT上發文，提到自己就讀國小一年級時，印象中媽媽只有載過他幾次，便讓他自行走路上學，當時家長接送的風氣在校園中並不流行，因此大家都是自己走路。隨著環境與治安的改變，現代父母應該很難放心下來，因此他也好奇「有多少人小一就自己走路上學？」

貼文曝光後，不少人分享出自己的親身經歷，「我幼兒園就走700公尺上學，來回1.4公里」、「小一光是去程就要搭兩班公車，再走快1小時的路程」，還有網友表示，林口長庚當時可以讓醫護之子女遷戶籍到台北長庚，就讀民生國小、敦化國中，於是自己往返2小時車程的人生就這樣過了9年。

不過，也有人認為現在的交通環境和治安根本難以令人放心，「其實是到白曉燕事件那幾年，台灣才變成不太敢讓小孩自己上下學」、「現在讓小孩走路上學會被撞死」、「現在的社會，我朋友的小孩學校跟補習班，只有500公尺也要接送，就怕小孩有個萬一」，可見家長還是對社會治安有些微的顧慮。