網揭台灣泡麵輸日韓最大敗筆 怒「還得練耐心」引共鳴

台灣泡麵種類多樣，方便購買、好沖泡的特性，是不少人準備宵夜的最佳選擇，除了經典口味風靡全球之外，商家也積極推出創新口味，擴大消費族群。不過，近日有網友因撕開蓋子破損而發文抱怨，引發大眾共鳴，直呼「台灣的泡麵蓋子真的越來越難開」。

一名網友在Threads上指出，現在的泡麵蓋子越來越難開，也有人在臉書社團「一個他媽的社團」中抱怨，「泡麵廠商能不能多花些心思在包裝上！每次拆開蓋子都從中間破掉，讓人超困擾！」2則貼文曝光後，都引起眾多網友共鳴。

有人拿日韓泡麵來和台灣做比較，「日本的就很好開，台灣包裝技術真的爛到有剩」、「人家韓國的碗麵都不會這樣，就只有台灣的超難撕開，每家都一樣爛」、「吃個麵還要分楚河漢界」。

不過，有一名泡麵行家提供了「開蓋小妙招」，提到在面對圓形的碗裝泡麵時，可以先撕開其中一角，再利用單支圓筷將上蓋慢慢捲緊，便能完整將蓋子撕下，重要的是一定要有耐心，才能避免中途破掉的悲劇，「我知道你很急，但你先別急」、「心急吃不了碗裝泡麵」、「要有耐心慢慢開」、「能撕成這樣，真的是很餓」。

另外，牛肉泡麵中常見的真空調理包也容易倒不乾淨，據緯來日本台《新！生活好吃驚》節目中提到，可以先將調理包正常倒出後，在開口的上方垂直剪開一個縫隙，利用空氣壓力，便能順利將食物推擠出來。