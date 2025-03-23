住戶幫社區維修廢棄電器竟被逼「終身保固」 網傻眼：好心被雷親

不少社區都有熱心住戶會主動幫忙大小事，但沒想到「做好事」卻演變成一場爭執。有網友昨（22）日在臉書社團《匿名2公社》分享自家社區的糾紛，因一名住戶平時會將回收室的廢棄電器維修後捐出，供社區公設使用，沒想到卻因保養問題和社區經理爆發激烈爭吵，引起居民熱議。

原PO指出，該名住戶本身是機械電器維修的師傅，近兩年來經常自發性修理社區被丟棄的電視、風扇、微波爐等，再捐給交誼廳或兒童空間使用。不過近日氣溫轉熱，社區經理便請保全將約十多台風扇帶去找他清洗與潤滑，理由是這些設備都是他維修捐出的，他必須對使用安全負責。師傅聽聞後回應，「要保養OK，一台收150元」，之後便未將風扇歸還，引發社區委員不滿。

有委員質疑，讀書室與交誼廳的電視也非原廠技師修理，存在安全疑慮，應由該師傅定期維護。社區經理也贊同道，所有回收室物品都屬於社區公有財產，不論是捐出或變賣，權利應屬社區。對此，師傅則回嗆，既然是他撿來的，自己當然也有權利選擇丟掉，他會親自拆除所有捐贈物。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「難道捐救護車、消防車的人，還得終身負責維修嗎？太搞笑了」、「人家捐，你有權利不收，就算是管委會收，管理公司覺得有安全疑慮，也可跟管委會討論，付費找人保養，跟捐贈者沒關係」、「無償捐出，還得負責後續的維修、保養，大家在用的時候，整個社區怎麼不付錢感謝對方的付出呢？」、「好心給雷親，這年頭好人難做」。

也有人指出，「用另一個角度來看這件事，如果沒人捐這些電器，那經理就能經手這些電器的購買與售後維修，經理這條財路被擋那麼久，可能早就看師傅不順眼了」。