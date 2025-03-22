男生一定要買車嗎？網喊「刻板印象」：別得不償失

你會傾向搭大眾交通運輸工具，還是會買車代步？一名女網友分享，近期發現很多年輕男生喜歡買重機載女友，好奇「男生一定要買車嗎？還是單身就沒差？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「會覺得男生就一定要買車嗎？」為題，指出很多年輕男生都會騎重機載女友，但她認為重機其實也不便宜，甚至跟汽車有的比，好奇發問「男生一定要買車嗎？如果單身好像也沒差吧？」。

貼文一出後，不少網友都表示「沒有一定啊，如果財務狀況不允許，硬買車影響生活品質甚至揹貸，反而得不償失吧」、「有用到再買啊，平常上班騎車就不用買了」、「我姊夫就沒車，我姊也沒駕照」、「這就刻板印象，真的有需要再買」、「不要說買車，我30歲了連汽機車駕照都沒」。

不過，也有不少網友坦言有車確實會加分，指出「如果是交友的話，有車確實比較加分」、「想交女友就一定要有車，除非你在台北，如果你有本事叫女友開車載你例外」、「有小孩就買，單身或只有夫妻兩人就不一定，看需要，但有車比較會去旅行」、「對於想扶養子代的女人來說，一定會希望整個家庭至少擁有一台」。