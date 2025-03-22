南港LaLaport開幕人潮爆滿！她驚問「只有我要上班？」 過來人曝解答

南港LaLaport於3月20日正式開幕，營業前就有不少人潮在外等候。對此，一名網友好奇，明明開幕日是星期四，為何人潮還這麼多？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「LaLaport一堆人都不用上班？」為題，指出南港LaLaport選在禮拜四開幕，雖然是平日，但人潮還是非常多，週五是小週末，人潮肯定更多，讓她相當好奇「台灣人是不是很有錢？一堆人都財富自由？難道只有我自己要上班嗎？」。

貼文一出後，不少網友都表示「台北人有錢人很多」、「失業族和網紅很多啊」、「早就這樣了，一堆房東」、「有錢人超乎你想像」、「領股息、租金真的花不完」、「當初裕隆城開幕也是這樣啊」、「全盤操職守不能邊逛邊操嗎？」。

不過，也有網友認為工時不同，並非大家都是一到五上班，紛紛回應「說不定人家就休平日，假日要上班的啊」、「很多人工作工時跟妳不一樣啊，不然妳周末出去誰服務妳？」、「有的工作休平日妳不知道嗎？」、「輪班的人很多放平日好嗎」、「服務業跟輪班仔很多都放平日」、「又不是所有工作都休周末，不然妳逛街時看的店員是？」。