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美女醫師幫家寧寫道歉聲明 全網稱讚：情、理、法都顧到

聯合新聞網／ 綜合報導
家寧在YouTube頻道「秘月期POPOO」發布「家寧正式回應」的4分鐘影片，她表示，對於這次的風波，她深感遺憾。圖／取自YouTube頻道「秘月期POPOO」
家寧在YouTube頻道「秘月期POPOO」發布「家寧正式回應」的4分鐘影片，她表示，對於這次的風波，她深感遺憾。圖／取自YouTube頻道「秘月期POPOO」

YouTube頻道眾量級」爭議延燒，家寧20日發布聲明影片，但網友全不買單。對此，醫師王姿允表示，她站在家寧的立場，重新寫了一份道歉聲明，讓不少網友驚呼「這樣寫我會買單」。

王姿允在臉書表示，眾量級爭議發生後，她就想過家寧該怎麼做，才可以得到社會大眾的原諒，但礙於神隊友說不可以提早PO出來，才遲遲沒有發文，如今家寧已經發布慘烈的聲明，她決定把自己寫的內容PO出來試試水溫。

王姿允站在家寧的立場，先表示自己10年前和Andy什麼都不懂，只能依靠長輩處理業務和金流，「完全沒過問公司的事，也沒想過股東分紅」，再為媽媽將Andy趕出董事會一事緩頰，解釋「我媽可能出於心疼女兒十年青春，卻沒有修成正果的心，一時氣憤才把他趕出董事會」，而家寧既無權干涉、也理解媽媽對女兒盲目疼愛，「實在不忍傷了我媽的心」。

接著對股東分紅和媽媽提告的部分，表明「全部交由司法程序，會努力確保該屬於Andy的一分都不會少」，「至於我媽告Andy的部分，感覺是她為了捍衛名聲不得不做的反擊，我相信這一定是不起訴的，就當作她的一種發洩吧」。最後再來一段溫情喊話，「拜託大家快去訂閱Andy的頻道，讓他衝破300萬」，肯定Andy的熱情與天賦，同時也感謝他過去10年為眾量級的付出。

王姿允指出，以台灣人的善良程度，看到這份聲明，大家應該就不會再過問家寧，畢竟每個家裡都有偏袒兒女的長輩，但事已至此，社會輿論底定，也希望大家以此為公關處理的借鏡」。

貼文一出後，多數網友都稱讚這份聲明寫得很好，紛紛表示「寫得很好耶，如果家寧發這篇我會買單」、「情理法都顧到了，這篇根本100分」、「完全是逆轉勝版本」、「妳到底是學什麼的？頭腦太好了吧」、「如果真的這樣寫，爭議應該就會被慢慢忘記」、「這個我完全接受耶！而且我腦波弱，這樣我會開始覺得家寧沒這麼討厭」、「這樣的公關聲明的確比較好，只是木已成舟」。

Andy 家寧 眾量級 頻道

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