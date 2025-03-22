老牌泡麵升級！他讚「牛肉比圖片還大塊」 全網爆共鳴

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在全聯買一款泡麵，發現牛肉塊很大，口感也很嫩，大讚超好吃。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，近期在全聯購買「滿漢大餐-珍味牛肉口味」的泡麵，泡開後發現牛肉塊比照片還要大，帶筋口感吃起來相當嫩，讓他直言「這碗牛肉破紀錄了」。

從原PO上傳的照片可以發現，滿漢大餐標榜使用「特選牛腱肉」，牛肉塊厚度至少有0.5公分，選用帶筋部位，讓肉質口感更嫩。

貼文一出後，不少網友都表示「滿漢的牛肉都很嫩，使用高級牛腱肉，其他品牌的牛肉就沒它嫩好吃」、「我個人覺得滿漢大餐料變多一些，以一碗泡麵的價格我覺得可以了，畢竟現在什麼都貴，什麼都漲價」、「肉塊太大，跟圖片不相符，應該舉發」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「從小時候吃到現在，牛肉真的少到不行」、「肉越來越柴」。