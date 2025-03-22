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南港LaLaport和其他百貨差在哪？網曝2優勢：沒得比

聯合新聞網／ 綜合報導
南港LaLaport於3月20日開幕，今天迎來第一個周末，交通將是重要考驗。圖／聯合報系資料照
南港LaLaport於3月20日開幕，今天迎來第一個周末，交通將是重要考驗。圖／聯合報系資料照

南港LaLaport購物中心在20日正式開幕，有超過300家品牌進駐，吸引大量人潮。對此，一名網友好奇「LaLaport到底比其他百貨強在哪？為什麼人氣特別高？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「LaLaport跟一般百貨公司差在哪？」為題，指出無論是大遠百、新光或巨城，百貨公司差不多就那樣，Lalaport特別在哪裡？為什麼感覺這麼夯？

貼文一出後，多數網友點出日系品牌眾多、座椅多適合帶小孩等2大優勢，紛紛表示「光廁所跟空間設計就贏了，還跟日本一樣有室內吸菸室」、「定位假日親子購物中心，一站式滿足購物親子休閒，然後三井對日本公司有強大邀商能力，所以裡面一堆日本店家其他百貨都沒有」、「有像我之前東京逛百貨的感覺，還不錯」、「走廊超大，跟去日本一樣感覺很舒服」、「很適合帶小孩的家庭客，日系百貨都不錯」、「走廊非常大、座椅非常多」、「沙發很多，對親子超有吸引力」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「就是日式裝潢的百貨公司而已，店家大同小異」、「哪家開幕，一開始不都這樣」、「有管制區，進去要驗護照跟查行李像airport」。

LaLaport 日本

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