季節限定重出江湖！日本鼎泰豐推「草莓小籠包」台日網友傻眼：認真？

許多品牌在海外展店時，除了會因應當地人口味進行菜品的調整外，還會推出限定料理吸引消費者。近日，日本鼎泰豐推出了季節限定的「草莓小籠包」，引起許多網友熱議，有日本人留言表示困惑，「認真？」、「這能吃對吧」，也有台灣人笑稱，「讓台灣人體會義大利人看到鳳梨pizza的感覺」。

「只專屬於這個季節，最適合當作飯後甜點的小籠包」，日本鼎泰豐近日在IG粉專發文表示，3月起推出季節限定的「草莓小籠包」，其以鼎泰豐引以為傲的極薄外皮，包裹著細膩綿滑的紅豆餡及新鮮多汁的草莓，咬一口就能品嘗到酸甜草莓與綿密餡料融於口中的美妙滋味。

該則貼文引起台日網友熱議，不少人對於這道創意料理表示驚嚇，「到底誰允許的……」、「不排除集資打跨海官司」、「可不可以帶著你的美食滾出地球」、「這能吃對吧」，還有網友開玩笑表示，「薄皮草莓大福」、「讓台灣人體會義大利人看到鳳梨pizza的感覺」。

也有網友好奇草莓小籠包的滋味，「當甜品吃的話還真想嘗嘗看」、「終於實現台灣人一直想要的口味了！希望台灣店也有」、「看起來好好吃，鼎泰豐的巧克力小籠包也是絕品」。

而根據《NOWnews今日新聞》報導，台灣鼎泰豐表示，草莓小籠包只在3、4月於日本鼎泰豐販售，對於有網友希望台灣跟進的建議，業者表示台灣目前沒有這項規劃。

據報導，這並非日本鼎泰豐首次推出草莓小籠包，早在2022年冬季，業者便推出了草莓及巧克力兩款季節限定的小籠包，售價為2顆380日元（換算當時匯率，約新台幣92元），更曾推出芒果小籠包、九層塔小籠包等特殊口味。