26歲只有1萬存款很慘嗎？ 釣出大批網友搖頭：贏過一票人

日前一名網友在Dcard以「26歲存款只有一萬」為題，透露自己的年齡與存款，並問網友「這樣會很慘嗎？」，貼文一出，引起熱議，許多網友留言道出自己的存款，大多都比原PO少；有人則指26歲「沒有負債」就贏過一大堆人。

許多網友安慰原PO，至少他沒負債，「至少有錢」、「沒有負債贏過一票人，至少有1萬」、「酷喔，還有1萬」、「沒負債？很富」、「花不完，根本花不完」、「1萬我可以用半年了……好多」、「沒有負債就已經很棒了！」、「沒負債就不錯了」。

也有人透露自己的存款，「我現在戶頭58元，笑死」、「不會，我負債5萬給你參考」、「我28，今年要29，存款0」、「26存款0」、「40歲，700元」、「我只剩下7千」、「好羨慕，30歲剩2千，借我一點好咪」、「28歲，存款1元，你這1萬太多了」、「跟你同年紀，我只有幾千而已」、「戶頭剩3百」、「沒差吧，我負的」；但也有人懷疑，「不是，留言是認真還是玩梗，這麼多26＋身上沒有1萬？」

有一些網友持不同看法，直言原PO的經濟狀況真的慘，「慘，目前23，74萬」、「等等，這不能視為存款吧，一下就花掉了」、「滿慘的，感覺沒有10萬都是沒有存款，就是隨便出國都要2、3萬，1萬根本是生活費不是存款吧」、「偏慘」。

有人則留言，「心靈雞湯會說心靈富有就好」、「沒事的，過好自己就好」、「反正死也帶不走，都是身外之物」、「每個人的人生進度不一樣」、「每人的遭遇際遇都不同，成長過程也是，改變從現在開始永遠不嫌晚」。