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淡江大橋通車後「淡水交通會變好？」 在地人看好：會差很多

聯合新聞網／ 綜合報導
淡江大橋預計在民國115年3月通車。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影
淡江大橋預計在民國115年3月通車。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影

淡水的交通一直以來為人詬病，雖然假日總會吸引大批遊客觀光，但若提到要住在淡水，多數人則是非常猶豫，其中一個原因就是交通問題。有網友好奇淡江大橋快要通車了，到時候淡水的交通是否會變好？雖然有人看衰，但多數在地人還是寄予厚望。

原PO在PTT以「淡水交通真的會變好？」為題發文，他說淡江大橋即將通車，雖然多了新的聯外道路，但主要的車流是來往台北，因此認為淡江大橋對於分流幫助可能有限，這也讓原PO想問，「對淡江大橋的期待是否太過樂觀？」

貼文引起不少討論，有人吐槽地說，「不可以這樣打臉建商」、「就是拐台北以南的人買的，正在蓋的快速道路做分流，只是把塞車點延後到進大度路那邊吧，淡江大橋真的沒什麼用，但很多人希望靠大橋脫手房子」、「在台灣要期待交通變好就是笑話」、「往桃園方便，往台北還是那條路」。

但更多網友反而看好淡江大橋帶來的效益，「應該說就不用全部擠在一起，但不會顯著改善」、「多條路就多個選擇，你不可能幻想一條橋就解決所有問題吧」、「差很多，因為去新北市、林口、八里、桃園的就不用擠中正東路了，會順暢很多」、「淡水人去桃園會比較快」、「可以直接過橋接61和64，真的方便很多」、「橋通了後，等於把八里台61、64的優點也補齊」、「直接去機場不錯啦」、「往五股比往台北還多，往台北不塞，都是塞往關渡橋」。

淡水 淡江大橋

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