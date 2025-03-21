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吃火鍋副餐怎麼選？ 一票老饕偏愛這一物：吸滿湯汁才爽

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO吃火鍋時喜歡配飯，也好奇大家在副餐會選飯還是麵。示意圖／聯合報系資料照
原PO吃火鍋時喜歡配飯，也好奇大家在副餐會選飯還是麵。示意圖／聯合報系資料照

台灣人愛吃火鍋，除了肉片、蔬菜、火鍋料之外，還會搭配飯或麵一同享受。有網友表示自己吃火鍋時喜歡配飯，但朋友則是偏愛吃麵，這也讓他好奇大家點副餐時會怎麼選擇？

原PO在Dcard發文表示，每次吃火鍋時，都很猶豫副餐要選飯還是麵，有時想要兩種都選，但又怕吃不完，因此非常掙扎。日前他和朋友一起去吃火鍋，點副餐時兩人意見相左，他認為白飯加滷肉，沾滿肉汁才是王道，朋友則力挺麵條吸滿湯汁才會爽，最後兩人各自選擇自己想要的來吃。

對於吃火鍋要搭配白飯還是麵條，原PO也想問大家習慣配什麼，有沒有必點的副餐推薦？

貼文一出，愛麵一族的人不少，「麵條派的+1」、「烏龍麵最高」、「王子麵我的最愛」、「麵！超愛吃麵」、「王子麵！然後最後放」、「喜歡科學麵、王子麵，跟火鍋超搭」、「麵！薑母鴨的話絕對要吃麵線」、「我吃火鍋是為了烏龍麵，沒有烏龍麵的火鍋店不會想去」。

不過也有網友偏好吃飯，「我是飯派」、「一定是飯！但其實我不管薑母鴨、麻油雞、羊肉爐都是配飯」、「選我…點100塊的小火鍋，吃6碗免費沙茶醬拌飯」、「一定是白飯！另外有人跟我一樣喜歡吃乾淨白飯嗎？就是完全不能沾到醬汁、菜汁，喜歡單純的米香，電子鍋三人份的白飯我可以單吃且吃完」。

其他老饕還有不同想法，「都吃啊，一開始等火鍋滾前先吃飯，吃完火鍋後剩下的湯煮麵」、「先吃飯再點麵」、「冬粉」、「以前我是飯派的，現在我是冬粉派」、「只有我不麵不飯，用芋頭當附餐嗎？芋頭煮爛壓成泥配火鍋料吃」。

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