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外國人來台推薦去哪玩？ 這1地最多人指名：唯一選擇

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO求問該推薦外國友人到台灣什麼地方旅遊？多數人力推太魯閣。 示意圖／ingimage
原PO求問該推薦外國友人到台灣什麼地方旅遊？多數人力推太魯閣。 示意圖／ingimage

台灣的美食、人文、風景相當豐富，受到許多外國旅客的喜愛和讚賞。有網友透露被外國友人詢問台灣哪裡可以玩，他不知道該怎麼推薦，只好上網發文求助，希望大家幫忙給一些意見參考。

原PO在PTT發文，開頭就問大家，「如果外國友人請你建議去台灣哪裡玩，你會建議哪些地方或城市呢？」他說因為被外國朋友這樣問，但自己不太玩國旅，也不知道外國人會喜歡什麼，因此不知道該怎麼推薦。

原PO表示，最常聽到大家推薦東部和台灣山脈，但外國朋友本身就來自風景美麗的地方，因此可能覺得這些地方還好。他想問如果是離島，哪一個地方最推薦，或者大台北最推哪裡，「我知道觀光客大概都會去九份吧，我也只有印象夜市、故宮、龍山寺、九份平溪之類的…也滿好奇如果是你，會想帶友人去台北哪間餐廳吃飯？」

貼文引起熱議，眾人紛紛提供意見，「台北的話動物園貓空吧，龍山寺那邊很亂我不會推。台灣交通不方便，我國外朋友來，我只能說多喝手搖、吃鹽酥雞而已」、「認真回，爬百岳很美，台灣最美的就是山」、「先在台北，交通方便」、「我德國朋友來台灣很愛去外澳、台東、花蓮」、「夜市和老街文化」、「中正紀念堂出乎預料他們滿愛的，羊肉爐、薑母鴨、熱炒、台啤，這些全部都是他們會愛的」。

其中不少網友最推太魯閣，「唯一太魯閣，花東海線看久其實也還好」、「太魯閣，四月還可以走阿朗壹」、「太魯閣也是我最愛的點，只是有些地方還在修」、「故宮、太魯閣，沒了」。

但也有人吐槽最好不要來，「我認真建議不要來」、「請他原班機回國，珍惜生命」、「別來，是個鬼島」、「完全不推薦外國友人來」、「不要來比較好」。

太魯閣

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