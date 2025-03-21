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明顯針對？店家強調禁帶「對面」飲料 網友吃瓜猜原因…常客曝「2件事」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友遇到店家貼告示，表明不歡迎顧客帶入「對面」店家的飲料。示意圖／ingimage
一名網友遇到店家貼告示，表明不歡迎顧客帶入「對面」店家的飲料。示意圖／ingimage

一名網友近日於臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，是一張店內的告示，寫著「『對面』的飲料本店不歡迎，請勿將『對面』的飲料帶入本店一起用餐，謝謝配合！」，除了用引號強調「對面」二字外，還用紅字標示：對面、不歡迎、一起用餐、謝謝配合。對此有網友透露，自己是該店常客，老闆不僅會對新客人提醒上述事項，還在店內放了3面以上的八卦鏡反射。

網友搞笑留言，「禁帶外食，哦我們客人都理解；禁帶對面飲料店的飲料，嗯肯定是私人恩怨」、「很明顯的針對性呢……」、「不給瓜吃，我要把對面飲料帶進去囉」、「好想知道發生什麼事了」、「這種八卦一定要問當地住附近的阿桑，請阿桑喝涼的，她們會細說從頭，這種在地的愛恨情仇會比三立民視的八點檔還要精彩」。

也有人猜測起背後原因，「只註明對面，我只想到，對面一定經常趕走他想要停車的客人，所以才那麼氣憤」、「因為有可能是對面飲料太好喝，怕客人不點自己的飲料」、「我猜是客人杯子留在桌上，然後店家收一收要去丟『對面』的垃圾桶被阻止」、「是前女友或是前妻」、「前夫？」、「對面的老闆娘原本是我的女朋……嗚嗚嗚嗚，不說了」、「對面是小王開的飲料店？」、「情敵開的？」。

有網友則透露遇過類似的店家，「我家附近的超市停車場看板直接點名『斜對面○○餐廳的客人禁止停車』，餐廳倒了換一家改名字，超市的看板還會同步改名」、「台南有間鵝肉店，桌上貼請勿帶隔壁水果店的東西來吃，其他家的可以」、「我們這裡一間麵店也是，吃麵配隔壁的香腸超搭，在地人都這樣吃，後來兩家交惡就禁帶香腸進去吃麵」、「我看到過類似的，隔壁家的食品請勿拿到本店食用」。

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