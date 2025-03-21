她讚全聯APP可查附近店家6折商品 網實測搖頭：只能參考

物價飛漲的時代，民眾為了省荷包都會精打細算，買東西也會選擇相較便宜或者有折扣的商品。有一名女網友分享全聯APP的功能，每天特定的時間當中，就能查詢自己所在附近全聯的6折商品，只不過使用過的人都覺得不太準確。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實說」分享全聯APP的新功能，她大讚這功能就像全家超商的友善食光地圖一樣，可以在下午6點到晚上10點，查詢附近全聯6折的商品。雖然很方便，但原PO還是覺得有小缺點，「有很多店家1600就開始6折了，1800才能查詢有點晚，希望系統可以改進」。

貼文引起熱議，「原來還有這個功能，感謝分享」、「這個很久了」、「推出很久了，但沒有全家的即時和準確」、「這個功能僅供參考，因為每間門市特價的時間根本不一樣」、「一開始有看到，可是我覺得全聯連收銀人員都只有一個的狀態之下，哪裡會有員工有時間去做這件事情，所以我都是看看就好，個人感覺應該不會很準確」、「確率真的超低…我已經被騙了好幾次了，現在都懶得看了，超商的準確率真的很高」。

有內行人解釋全家超商有特殊條碼，時間到自動列入出清，實際去幾家全聯測試，發現沒有每件6折商品都出現在系統裡，目前只能稍作參考，不是百分百準確。