炒高麗菜「千萬別加水」！ 老饕揭4關鍵秘訣：輕鬆復刻鼎泰豐
近期高麗菜價格便宜，每公斤僅約新台幣12元，也讓「炒高麗菜」成為餐桌上常見的菜色之一。不過，究竟要怎麼炒才好吃？網友紛紛透露自己的獨家菜單，農糧署也在社群平台透露高麗菜好吃的關鍵——外脆綠底部白，較輕膨鬆更脆口！
「青菜到底要怎麼炒得跟鼎泰豐一樣好吃？」一名網友日前在Threads上好奇發問，讓不少人看了也點頭附和，直言鼎泰豐一盤高麗菜雖然要價不菲（新台幣230元），卻總讓人難以抗拒。對此，有內行人指出，鼎泰豐美味的關鍵就在「篩選品質頂尖的蔬菜」以及「爐火的控制」。
饕客表示，鼎泰豐從食材的挑選就相當嚴苛，店家只挑選頂尖的蔬菜（菜葉只留下嫩尖），敢犧牲不夠嫩的部分；且爐火一定要夠大，使用蓄熱較好的鍋子，利用大火炒熟。網友若想在家中自行復刻餐廳美味，炒菜千萬不要加水，「多加點米酒，調料一次到位，火要大、蔬菜不要悶，就會很厲害了！」
另外，農糧署也曾在臉書分享炒高麗菜「脆又甜」的4個步驟，提醒民眾料理時，油溫一定要高！高麗菜才能夠保持脆口。
1. 切法：菜葉寬度約2公分，菜梗對切，炒起來更快熟。
2. 調味：將切好的高麗菜展開，表面灑一層鹽巴。
3. 油溫：鍋子預熱，倒冷油爆香蒜末，可避免蒜頭燒焦。
4. 快炒：下高麗菜，沿鍋邊倒少量水，將菜往鍋邊推再翻炒收回中間，反覆該動作至炒熟。
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