批家寧「不忠不孝」 不敗教主預言業配歸零：將從雲端回底層

近期，網紅「眾量級」家寧與Andy的爭執再次引發熱議。自去年10月兩人宣布分手以來，這段情感和商業合作的糾紛一直未曾平息，近日家寧再次透過律師發布聲明，並引發了各方關注。與此同時，不敗教主陳重銘對此提出強烈批評，並點出家寧在處理過程中的種種問題。

家寧的最新聲明中選擇將責任推給母親，表示自己與群海娛樂公司無關，並強調她只是領取固定薪資，並未參與公司日常經營。她指出自己曾多次要求公司提供財務資料，但未獲回應。

家寧還宣布將自己所經營的個人頻道「秘月期POPOO」與群海娛樂切割，並會以個人名義成立公司或工作室。然而，網友發現她的頻道工作信箱仍顯示為群海娛樂的信箱，這一細節曝光後，引起大量討論和質疑，家寧隨後迅速刪除信箱以避免更多疑慮。

不敗教主陳重銘在臉書對家寧的聲明提出尖銳批評，並列出五點總結指出她在此事件中的不當處理。

1.都是媽媽的錯，媽媽一個人扛就對了，家寧也太孝順了。

2.媽媽很厲害，只有出資10萬就拿到一半的股權，掌管總營收破億的公司。

3.自群海公司成立以來，家寧與Andy老師皆僅按月領取相同薪資及獎金。公司的薪資都要列入支出，過去每年的財報是否有帳可查？還是口說無憑？講著拿一樣多的錢，公司那麼多的錢跑哪裡去了？家寧的薪資跟獎金，是否有申報所得稅？

4.家寧身為群海公司股東及監察人，曾數度請求群海公司提供財務資料，惟皆未獲妥適回應。是書面請求嗎？還是口說無憑？未獲回應後為何不採取法律行動，如今出事才馬上請律師發聲明。

5.順便宣傳一下「秘月期POPOO」頻道，請大家記住了。

陳重銘不禁直呼，「家寧媽媽真的比我媽媽還厲害，我媽只會存台積電，存了快40年，家寧媽媽開公司只有幾年。我如果是家寧媽媽，趕快脫產了！國稅局請注意…」。

陳重銘另發一篇臉書進一步指出，家寧與Andy的關係破裂後，家寧不僅未對Andy的貢獻給予應有的回報，還在分手後將責任推卸給母親。他認為這樣的行為不僅顯得不忠，甚至是對母親的不孝。他批評家寧，尤其是在面對外界質疑時，沒有站出來承擔責任，而是選擇以律師聲明推卸責任，這不僅影響她的形象，還可能讓她的商業合作機會受限。

在批評中，陳重銘指出，家寧如果當初能夠公平地處理與Andy之間的利益分配，或許如今的局面不至於如此尷尬。他還強調，如果家寧能夠真心認錯並維護母親，對於未來的形象修復將大有幫助。他形容家寧現在的情況就像是「從雲端回到底層生活」，形象受損，面臨巨大的壓力。

陳重銘認為，家寧若能夠當初公平分配利益，現在的局面可能會有所不同，並強調她應該出來承認錯誤，這樣才能有機會挽回形象。