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更上鏡？她訝異男性也想割雙眼皮 一票人拒「脫單」：韻味不同

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友好奇男生是否也會想去割「雙眼皮」。示意圖/ingimage
一名女網友好奇男生是否也會想去割「雙眼皮」。示意圖/ingimage

男生單眼皮還是雙眼皮較好看呢？一名女網友發文，稱現在「雙眼皮」已經是審美標準，許多女生會去割雙眼皮，但偶然聽到男性朋友也在討論割雙眼皮，認為雙眼皮拍照比較「上鏡」，因此好奇詢問網友：「男生也會想去割雙眼皮嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示現今的時代，「雙眼皮」已經是審美標準，許多女生會去割雙眼皮，有些甚至是「偷偷去」割的，回來後朋友們才發現「眼睛怎麼變大了」。但讓原PO意外的是，近日聽到幾個男性朋友也在討論割雙眼皮，他們認為雙眼皮看起來更有精神、拍照也比較上鏡。

原PO表示，韓國男生的眼皮大多都是「內雙」，很少像羅志祥明顯外雙的，但也有人覺得無論是單眼皮、雙眼皮都不影響長相，根本不用去做手術，對此詢問網友們的意見。

此文一出，大多網友認為眼型不影響顏值，單眼皮也有其魅力，「除非是真的長得帥要補雙眼皮，不然做雙眼皮醜的還是醜，而且有些人天生單眼皮就很帥了根本不用特地去做」、「我覺得單眼皮也蠻好看，有種他獨特魅力在，很可愛很迷人呢」、「眼型好看無論單雙都不錯看，頂多韻味不同」、「我覺得不管單雙還是內雙，都還是要看眼睛本身條件，好看的哪種都好看」。

也有網友分享自己或親朋好友割雙眼皮的經驗，「我之前也有割，也是喜歡韓國那種自然一點、不要太明顯的，後來還特地去台北手術，真的很自然，現在換工作也沒有人懷疑是割的」、「男生割雙眼皮很正常吧，我表弟有去割，單眼皮加內雙眼睛小到拍照都像沒睡飽，現在看起來比較有精神」。

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