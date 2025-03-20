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屏東透天凶宅僅售250萬 仲介也怕怕：不陪同進入請諒解

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

屏東潮州一間50年透天厝近日成為網路熱議焦點，原因不是因為它便宜到令人心動的250萬售價，而是因為它背後那讓人毛骨悚然的故事。

日前有一名女仲介在臉書社團「我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進」上貼出一組照片並發文求售，文中表明「如想看屋我會開門，但不陪同進入，晚上不帶看，請諒解謝謝！」。照片一曝光，立馬引發網友熱議，紛紛直呼：「這房子看起來很兇！」

根據貼文內容，這棟房子早在民國71年就發生了令人心痛的悲劇。當時，男主人因久病不癒選擇結束生命，女主人因無法承受打擊輕生。後來，屋內還發生了一場小火災，因廟會活動的鞭炮意外點燃帆布，導致二樓房間被熏黑，所幸及時滅火，未釀成更大災情。

這棟透天厝地坪24坪、建坪18坪，格局為4房2廳1衛，屋齡已有50年。房子位於省道旁，交通便利，周邊有超商、小巨蛋、圖書館及運動公園，生活機能不錯。然而，屋況老舊且需要大幅整理，照片中雜物堆積、牆面斑駁，讓人望而卻步。

貼文一出，立刻引來大批網友留言。有網友直言：「還以為進到台灣廢墟研究社」，也有人建議：「夷為平地或許更好脫手」。對於250萬的售價，有人認為「可能100萬才有人買，當倉庫用吧！」更有網友幽默表示：「不陪同，是因為裡面有東西會陪？」

不少人也對屋主提出建議：「凶宅已經是很大的抗性，屋況沒整理真的沒人敢進去」、「建議把全屋淨空、牆面粉刷、電燈裝好、門面清理乾淨」，至少讓潛在買家不至於被外觀嚇跑。

凶宅 屏東 透天厝

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