台人信任度考驗！夜市地瓜球攤公告「想吃自己包」 老闆曝實測結果：很欣慰

台灣治安良好程度常令外國人驚歎，近日也有民眾發現不只包包佔位不會被偷，連老闆失蹤的無人攤位都能好好地「自動運營」，每個人依老闆指示自行裝袋、付款、找零，笑稱「台灣人更擔心雨傘被偷」，該文還釣出攤主還原當天情形，感動表示「台灣人真的很善良」。

原PO在threads上發文指出，當天去逛士林夜市時，發現一攤「怪怪的」，在裝地瓜球的人不太像老闆，站的位置也不是攤位後方而是側邊，好奇之下便繞至前方看看，結果發現一張手寫公告「老闆有事要去艋舺1小時，地瓜球自己包。1份50、10顆，粉在紙袋旁，錢在桌上自己找，大鈔可能就沒辦法Sorry，鈔票100放抽屜」，讓原PO忍不住笑說「台灣人比起攤位好像更擔心雨傘會被偷」。

網友見狀紛紛笑翻，「然後顧客又留言，因為沒有地瓜球了，所以我自己又炸了一鍋」、「愛吃地瓜球的，不會有壞人」、「顧客的我獨自升級」、「想要體驗地瓜球一日店長」、「台灣好像只有雨傘、安全帽、和掛在機車上的鹹酥雞會被偷而已」、「台灣人比較需要擔心會不見的東西是『雨傘、安全帽、掛在機車上的便當』」、「台灣真是一個矛盾的地方，這種狀況大家都很守法，然後雨傘、機車抹布被幹走，卻是幾乎人人都有的經驗」。

文章也釣出地瓜球老闆本人回應，表示當時是因為巧克力粉用完，所以需要去艋舺的倉庫拿粉。他回來後，發現賣得還不錯，沒有少錢更沒有人只裝紫色的地瓜球，讓他很感動，「台灣的人民真的很善良」。