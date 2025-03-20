11天不用8萬！她大讚「埃及」旅遊CP值超高：後悔沒早點去

去「埃及」旅遊划不划算呢？一名女網友發文分享，稱她去埃及玩11天，僅花費8萬元不到，不僅搭到全世界最便宜的熱氣球、參觀各種古文明建築，體驗獨特的文化特色，更重要的是當地物價超低，只花了台幣3000元就買到行李超重，美好的旅遊經驗讓她大讚CP值超級高，「後悔怎麼沒早點去」。

一名女網友在Dcard發文，表示她剛從「埃及」旅遊回來，很推薦大家去玩，她去埃及玩11天8萬有找，不僅能玩到全世界最便宜的熱氣球、參觀世界七大奇蹟建築、各種古文明神廟，還能騎駱駝、馬車和帆船等等，去一個國家就能體驗如此多的行程，真的超級「划算」。

原PO表示，埃及的物價非常「便宜」，機票2萬多、團費和各種費用加起來只要7萬2多。她推薦參加旅行團，不僅全程被照顧得很好，更能全程用中文溝通，不會有語言上的困擾，缺點是跨國匯款比較麻煩。但她認為當地交通較為混亂，叫車還會遇到蛇型開車、在車上發飆、把汽車當摩托車亂鑽的情況，自由行會非常不方便，還可能會迷路，因此參加旅行團能夠省去這些麻煩，更能讓自己保持好心情。

此文一出，網友們補充埃及旅遊的小技巧，可以省下更多錢，「埃及自由行也是很適合的，交通可以下載inDrive app，就是埃及版的Uber，享受當地人的計程車物價，超級超級便宜」、「熱氣球首飛價格是40-60美金就有了，用谷歌地圖搜尋熱氣球，可以看到很多代辦旅行社」。

有網友詢問參觀「金字塔」的問題，原PO也給出了解答，「金字塔導遊會詳細介紹唷，原本的門票不包含進金字塔內部，導遊說裡面什麼都沒有而且很辛苦所以我沒進去，可是可以自己加錢進去，我朋友有進去一人1000台幣」。