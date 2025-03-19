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也是苦過來...他勸年輕人別「怨天尤人」 網不挺：環境不同怎比

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友勸告年輕人「不要再一直怨天尤人，很不知足」。示意圖／ingimage
一名男網友勸告年輕人「不要再一直怨天尤人，很不知足」。示意圖／ingimage

每個時代都有各自要面對的困境。一名男網友發文，稱他的三個小孩總是抱怨環境不好、薪水低、挫折容忍度也低，他回想自己打拼的過往，也曾經做過基層工作，一路苦過來才能衣食無憂的，因此勸告年輕人：「不要再一直怨天尤人，真的很不知足」。

一名男網友在Dcard發文，表示身為長輩，身邊三個小孩也陸續出社會，卻總是帶有負面想法，大兒子有女友卻一直不想生小孩，說生了「養不起」；二女兒則整天抱怨同事和老闆、抱怨薪水很低，只想找有錢男生結婚過一輩子；用心栽培的小兒子一直不想去台積電，說職場壓力大還會被霸凌，就算有錢也「不自由」。

原PO回想，他小時候家庭條件很差，只有私立高職畢業而已，也是從基層勞動工作做起，一路苦過來，終於獲得提拔，也創業自己成為老闆，過著衣食無憂的生活，如今三個孩子條件好很多，卻總是「怨天尤人」，抱怨房價高為何不努力一點，他當初無家可歸也靠自己拚了兩間房，因此想勸告年輕人不要總是抱怨，現在經濟狀況好很多，應該要學會知足。

此文一出，不少網友指出「時代不同」，無法比較，「你那個年代所有工作都是未飽和狀態，所有行業都非常有希望，現在各行各業都飽和，起步比你們難也正常」、「根據購買力換算，現在的100萬元只能購買二、三十年前價值78～70萬元的商品；根據房價指數，現在房價是二、三十年前的三倍以上」、「大哥，時代不同了，雖然不鼓吹躺平，但很多事情是無能為力的，當時的時空背景也有利於創業，台灣經濟起飛的年代，基本上做生意都能賺錢」。

也有網友勸原PO站在孩子角度思考，「大兒子情侶檔對他來說也許現階段不是很合適的時機，我覺得他以後就會想了，二女兒狀況是台灣慣老闆不良同事的問題啊，何不讓她一一去追尋自己想要的環境，我說真的叔叔啊您也許事業有成，您還是要多方面思考一下吧？」、「以現在環境來說，生是生得了、養也養得起，但要嘛沒閒錢投資教育，要嘛沒時間陪伴兒女，我們這一代對人生的解讀不同，很多事情對我們來說不是人生必要條件」。

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