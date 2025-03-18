Andy、家寧金錢算不清！YouTuber曝3點看法：財務最好公開

「眾量級」Andy、家寧事件持續延燒，許多人也開始討論情侶的財務分配，以及該如何維持感情。對此，YouTube頻道「Mom & Dad」分享，親友的意見聽聽就好，情侶應該是財務透明、經營平等的夥伴關係，他認為婚姻要長久的關鍵在於「外人別插手」。

Mom & Dad在臉書分享，Andy老師事件讓他們很驚訝，而他們也跟Andy老師一樣是情侶創業，一樣是經營網路的創作者，因此身兼老公、老闆身分的華爸提出三項看法，第一點就是決策別被家人過度介入，華爸解釋「如果把婚姻看成一家公司，婚姻裡最主要的股東就是你跟你的另一半，你們做的任何決策，最好都不要讓家人過度介入，因為只有你們才擁有對這間公司的唯一決定權」。那如果家人過度介入呢？華爸則建議，「那就趕快搬出去，親朋好友的意見就當聽聽就好」，擺脫家人控制。

接著他表示，第二點是在財務規劃部分，最好兩人要公開、透明，因為錢對雙方來說代表信任感。華爸說與太太結婚十年來，錢其實都是太太在管，他則是定期收到財務報表。最後一點則是他認為最重要的，就是「要經營平等夥伴關係」，這個關係跟誰的錢賺得多寡無關，而是像合夥人一樣，討論事情時，雙方都要有發言權，重大決定也要一起做，比較不會像是其中一方只是員工。最後華爸總結，「婚姻要長久，外人別插手」。

影片曝光後，許多網友大讚「說得真好，外人別插手」、「華爸頭腦很清晰耶，看懂很多道理，能說出這樣道理也一定很有責任心！欣賞不止聲音，更欣賞華爸的智慧」、「夫妻關係就是要一個理解、一個配合，雙方知己知彼」、「真的太認同了」、「認同到不能再更多了」。