快訊

MLB／大谷翔平新戰靴藏巧思！新賽季首打席內野出局

一審告贏高虹安這次栽了！旅美教授陳時奮涉「假帳號」誣告裁定審判

商談俄烏止戰！克宮證實川普、普亭將通電話 通話時間、原因曝光

Andy、家寧金錢算不清！YouTuber曝3點看法：財務最好公開

聯合新聞網／ 綜合報導
家寧（左）與Andy（右）。照片／聯合報系記者梅衍儂攝影、擷自IG@andy1994x
家寧（左）與Andy（右）。照片／聯合報系記者梅衍儂攝影、擷自IG@andy1994x

「眾量級」Andy家寧事件持續延燒，許多人也開始討論情侶的財務分配，以及該如何維持感情。對此，YouTube頻道「Mom & Dad」分享，親友的意見聽聽就好，情侶應該是財務透明、經營平等的夥伴關係，他認為婚姻要長久的關鍵在於「外人別插手」。

Mom & Dad在臉書分享，Andy老師事件讓他們很驚訝，而他們也跟Andy老師一樣是情侶創業，一樣是經營網路的創作者，因此身兼老公、老闆身分的華爸提出三項看法，第一點就是決策別被家人過度介入，華爸解釋「如果把婚姻看成一家公司，婚姻裡最主要的股東就是你跟你的另一半，你們做的任何決策，最好都不要讓家人過度介入，因為只有你們才擁有對這間公司的唯一決定權」。那如果家人過度介入呢？華爸則建議，「那就趕快搬出去，親朋好友的意見就當聽聽就好」，擺脫家人控制。

接著他表示，第二點是在財務規劃部分，最好兩人要公開、透明，因為錢對雙方來說代表信任感。華爸說與太太結婚十年來，錢其實都是太太在管，他則是定期收到財務報表。最後一點則是他認為最重要的，就是「要經營平等夥伴關係」，這個關係跟誰的錢賺得多寡無關，而是像合夥人一樣，討論事情時，雙方都要有發言權，重大決定也要一起做，比較不會像是其中一方只是員工。最後華爸總結，「婚姻要長久，外人別插手」。

影片曝光後，許多網友大讚「說得真好，外人別插手」、「華爸頭腦很清晰耶，看懂很多道理，能說出這樣道理也一定很有責任心！欣賞不止聲音，更欣賞華爸的智慧」、「夫妻關係就是要一個理解、一個配合，雙方知己知彼」、「真的太認同了」、「認同到不能再更多了」。

Andy 夫妻關係 婚姻 家寧

延伸閱讀

戀童癖犯罪者逃亡泰國27年 判近百項罪名無悔意：像活在天堂

4歲女童喝冰沙昏迷！醫指1成分導致中毒 專家籲設年齡限制

比特犬撕咬肢解73歲鄰居老婦…體內驗出毒品 飼主下場出爐

好市多1款餅乾超熱銷 一票會員大推：加熱、冷凍都好吃

相關新聞

Andy、家寧金錢算不清！YouTuber曝3點看法：財務最好公開

「眾量級」Andy、家寧事件持續延燒，許多人也開始討論情侶的財務分配，以及該如何維持感情。對此，YouTube頻道「Mom & Dad」分享，親友的意見聽聽就好，情侶應該是財務透明、經營平等的夥伴關係，他認為婚姻要長久的關鍵在於「外人別插手」。

婆家太髒亂她不想回去 老公尿在洗手台眾人傻：我看了什麼？

婆媳問題總是難解。日前有位網友表示，她婆婆家在屏東鄉下，她跟婆婆關係算和睦相處，夫妻倆一個月才南下一次，但婆家雜物很多，且他們住的三樓不能上廁所，得要去婆婆房間上廁所，讓她感到非常困擾，先生則直接尿在洗手台，讓她十分不想回婆家，又跟老公吵架。

他染1病毒痛苦喊「要死了！」 過來人崩潰：至少一周才痊癒

台灣近期諾羅病毒疫情升溫，一名網友分享，近期被診斷出感染諾羅病毒，持續不斷上吐下瀉，讓他崩潰直言「要死了，我要多久才會好？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

哥哥出差大嫂突生產 閨密狂轟還勸「離婚」網酸：叫她們養

懷孕後期寶寶出生的時間不一定，醫生通常會給預產期，不過寶寶可能會提早誕生。日前有位網友表示，大嫂的預產期在3月底，所以哥哥很放心去南部出差，結果大嫂突然生下寶寶，哥哥隔天趕緊回來，卻被大嫂的閨密責備，甚至挑撥兩人離婚。

結婚才發現朋友很少...她嘆做人失敗 網有感：發喜帖一堆人裝死

結婚時邀請朋友，卻發現「朋友太少」，如何調整心態呢？一名女網友發文表示正籌辦婚禮，也邀請朋友參加婚宴，但回覆會來的人少得可憐，讓她不禁感嘆「做人失敗」。對此，有不少過來人分享經歷，表示「發喜帖一堆人裝死」，建議平常心就好。

生理期肚痛想吃巧克力…她向外送店家提需求 老闆貼心之舉暖哭眾人

民眾使用外送平台點餐時，若有特殊需求可以在備註欄上註明。一名網友分享生理期想吃巧克力，但肚子非常痛無法出門買，於是在外送平台上點餐，備註希望老闆在巧克力吐司上多抹點巧克力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。