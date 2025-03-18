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婆家太髒亂她不想回去 老公尿在洗手台眾人傻：我看了什麼？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友認為婆家太髒，又不能好好使用洗手間，讓她不願意再回婆家，進而跟先生引發爭執。示意圖／聯合報系資料照
一名女網友認為婆家太髒，又不能好好使用洗手間，讓她不願意再回婆家，進而跟先生引發爭執。示意圖／聯合報系資料照

婆媳問題總是難解，日前有位女網友表示，婆婆家在屏東鄉下，她跟婆婆關係算和睦，夫妻倆一個月才南下一次，但婆家雜物很多，且他們住的三樓不能上廁所，得要去婆婆房間上，讓她感到非常困擾，先生甚至直接尿在洗手台，讓她非常不想回婆家，也因此跟老公吵架。

原PO在Dcard發文表示，婆婆家每層樓都有廁所，但都不能使用，因為只要沖馬桶，房子就會漏水，而且洗澡得要去一樓，她跟老公是住在三樓，自己則習慣在入睡前上洗手間，但洗手間在婆婆的房間內，讓原PO無奈，「我已經超想睡了，還要去二樓上完廁所再爬上來，或是還沒睡醒，超想上廁所再回來睡，不管哪一個我都會醒來」。

原PO指出，「先生已經跟婆婆說過，要處理家裡漏水跟清潔問題，但婆婆真的不想改變，我先生則是在洗手台尿尿，他幫我買一個假馬桶，上完隔天再拿去二樓倒掉，但我拿去倒掉我自己都覺得噁心」。

不過事後兩人起爭執，因為原PO不想回屏東住，而先生認為「反正我再怎麼打掃，妳都不想跟我回去」，讓原PO感到十分委屈，「房子不是我的，婆婆薪水一個月8萬，也沒有想要打掃家裡的意思，之前我婆婆為了怕我先生不回來，一直騙說有請人修，我不是不想回去，而是住得不舒服，漸漸內心越來越不喜歡婆婆」。

文章曝光引起熱議，「好噁心，叫妳老公自己去住啊」、「我如果聽到我爸媽家裡廁所壞了、電燈壞了、瓦斯爐怎麼了，通常都是立刻去幫忙，出錢出力修好誒，而不是像妳先生這樣一直叫婆婆修，或是因為這件事導致跟老婆吵架，今天你們不想修理原因可能不外乎『我一個月才去最多三次好了，幹嘛花錢修一間我根本用不太到的廁所？』而換位想，婆婆不想修也是啊，她用不到三樓的廁所啊，有三間廁所，為什麼我還要花錢修壞掉的一間、我完全用不到的廁所？你們不想花錢的理由是一樣的，還要為了這個吵架真的無言，然後尿在洗手台我到底看了什麼？」、「同情妳，要我為了一個男人這樣委屈，我真做不到，況且他很不站妳這邊，感覺不是真的很在乎妳的感受，你們沒有小孩的話趕緊逃吧」。

婆婆 婆家

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